Чому не можна стригти дитину до першого дня народження: забобони в українській культурі

UAportal підготував статтю про забобони в українській культурі, які, як вважається, приносять удачу і запобігають поганим ознакам. Забобони та заборони відіграють важливу роль у формуванні культурної ідентичності та збереженні культурної спадкоємності, і українська культура не є винятком.

Вважається, якщо фата нареченої спадає під час весільної церемонії, це знак удачі. Фата є невід'ємною частиною вбрання нареченої, і якщо вона впала випадково, це вважається гарною ознакою майбутнього спільного життя пари.

Ще одна популярна весільна забобон пов'язана з хлібом. Молодят заведено вітати буханцем хліба, який ламають над їхніми головами. Вважається, що той, кому дістанеться найбільший шматок хліба, стане головою сім'ї.

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Якщо новонароджений народився з повною головою волосся, це хороша ознака. Також прийнято не стригти дитину до її першого дня народження. Вважається, що стрижка волосся до першого дня народження може завдати дитині нещастя і навіть шкоди.

Вважається нещасливим свистіти у приміщенні, оскільки це може залучити злих духів. Українці також вважають, що у будинку необхідно підтримувати чистоту та порядок. Прийнято ретельно прибирати будинок перед початком весни, оскільки вважається, що це привабить удачу та процвітання наступного року.

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