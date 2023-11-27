Чому розжовувати або розламувати таблетки категорично не рекомендується: може завдати шкоди організму

Чому не можна ділити або розжовувати таблетки

Багато людей відчувають труднощі з ковтанням таблеток, що змушує їх шукати альтернативні способи їх вживання. Однак дуже важливо розуміти причини, чому ніколи не слід розламувати таблетки. Деякі таблетки вкриті захисною оболонкою, порушення якої може мати серйозні наслідки для шлунку. UAportal розповідає, чому важливо уникати розжовування чи розділення таблеток.

Деякі ліки вкриті спеціальною плівкою, яка містить ключові компоненти, що потенційно можуть завдати шкоди слизовій оболонці шлунка або перешкоджати природному функціонуванню шлункового соку. Отже, розжовувати або розламувати ці таблетки категорично не рекомендується.

Варто зазначити, що з цього правила є винятки. Таблетки, на яких є риска, що вказує на те, що вони призначені для поділу, можуть бути дозволені для розжовування. Але завжди будьте обережні і заздалегідь ознайомтеся з інструкцією до кожного препарату.

Небезпека відкриття капсул

Той самий принцип, що застосовується до таблеток, також стосується і капсул. Хоча капсули більші за розміром і їх може бути складніше ковтати, їхні захисні оболонки спеціально розроблені для того, щоб агресивні властивості шлункового соку не впливали на їхню лікувальну дію.

Тому категорично не рекомендується відкривати капсули та вживати їх вміст окремо.

Проблема ковтання капсул і рішення

Для тих, кому важко ковтати капсули, існує перевірений метод подолання цієї проблеми. Різноманітні дискусії між лікарями на онлайн-форумах пролили світло на це поширене запитання пацієнтів: "Що робити, якщо я не можу ковтати капсули?" На щастя, існує просте та ефективне рішення.

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По-перше, визнайте важливість прийому призначених ліків для вашого загального самопочуття. Крім того, корисно відволіктися або розслабити блювотний рефлекс. Виконайте наступні кроки:

1. Покладіть капсулу або таблетку на задню стінку ротової порожнини.

2. Наберіть у рот трохи води.

3. Проковтніть її разом з водою.

Перед прийомом таблеток корисно змочити рот водою, щоб запобігти прилипанню таблетки або капсули до язика або піднебіння, що в кінцевому підсумку зменшить ймовірність викликати блювотний рефлекс.

Нагадаємо, щоб зберегти здоров’я зубів необхідно слідкувати за своїм раціоном. UAPortal розкаже, на які продукти слід звернути особливу увагу, а від яких краще відмовитись.

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