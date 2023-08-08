Чому японці так люблять триколірних кішок і як вони приваблюють успіх

Кішки каліко з їхньою унікальною триколірною шерстю підкорили серця багатьох людей і часто асоціюються з удачею та фортуною. Ці улюблені тварини навіть надихнули створення знаменитої статуї "Щасливий кіт", також відомої як "Принадний кіт", "Грошовий кіт" чи "Манеки Неко" , яку можна знайти у численних американських і японських закладах.

Хоча різні назви можуть мати різне значення, правда полягає в тому, що всі статуетки котиків символізують удачу та процвітання. Однак хитромудрі значення, що стоять за милою фігуркою, що махає лапою, часто невідомі більшості людей.

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Характерною особливістю каліко є її яскрава шерсть, що складається із трьох кольорів. Ці тварини можуть належати будь-якій породі, а рідкість забарвлення залежить від того, як поєднується їхня генетика.

Традиційне забарвлення такої кішки включає білий, чорний та помаранчевий кольори, хоча існують варіації, наприклад, приглушені з кремовим, світло-оранжевим та коричневим відтінками. Інша варіація, відома як калібі, виникає, коли смужки таббі змішуються з забарвленням каліфорнійської кішки, внаслідок чого утворюється гарний триколірний візерунок.

У Японії ці маленькі улюбленці займають особливе місце у серцях людей. Манекі Неко, або Щасливий кіт, з'явився завдяки глибокому прихильності японців до цих тварин. Японські моряки брали із собою в плавання кішок калико, вірячи, що вони приносять удачу, відганяють злих духів та забезпечують безпеку подорожей.

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Хоча всі статуетки таких котиків на перший погляд можуть здаватися схожими, між ними існують тонкі відмінності, що змінюють значення успіху, який вони приносять. Найбільш традиційним та сприятливим кольором для статуеток кішок-щасливчиків є ситцевий, що втілює загальний успіх, процвітання та фортуну.

Однією з помітних відмінностей між статуетками є піднята лапа, яка може бути лівою, правою або обома. Кожна варіація символізує різний тип успіху. Вважається, що статуя з піднятою лівою лапою запрошує людей та клієнтів до будинку чи бізнесу.

Якщо піднято праву, то вона приносить удачу та грошовий стан. А статуетка з піднятими обома лапами вважається особливо сприятливою для захисту будинку чи бізнесу.

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