Підбірка найкращих фільмів про супергероїв: від епічних битв до душевних переживань

Фільми про супергероїв з 2018 по 2021 рік

UAportal підготував захоплюючу добірку фільмів про супергероїв, які підкорили глядачів у період з 2018 по 2021 рік. Радимо їх подивитись.

"Аквамен"

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: фентезі

Країна виробництва: США

Тривалість: 143 хвилини

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Warner Bros. Pictures, DC Films

В "Аквамені" Артур Каррі дізнається про своє справжнє призначення як спадкоємця підводного царства Атлантиди. Народившись від доглядача маяка і королеви атлантів, Артур володіє унікальними здібностями, які відрізняють його від обох світів. Коли між атлантами та мешканцями надводного світу розгортається боротьба за владу, Артур мусить прийняти свою спадщину і стати легендарним Акваменом.

"Людина-павук: Далеко від дому"

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: фентезі

Країна виробництва: США

Тривалість: 129 хвилин

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер: Columbia Pictures, Marvel Studios

"Людина-павук: Далеко від дому" розповідає історію Пітера Паркера, який намагається збалансувати роль доброзичливого сусідського супергероя з прагненням до нормального життя. Після подій фільму "Месники: Ендшпіль" Пітер вирушає у шкільну подорож до Європи, сподіваючись відпочити від своїх обов'язків павука.

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"Чорна Пантера"

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: фентезі

Країна виробництва: США

Тривалість: 134 хвилини

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Marvel Studios

"Чорна пантера" режисера Райана Куглера запрошує нас у подорож до прихованого королівства Ваканди, технологічно розвиненої та процвітаючої африканської держави. Т'Чалла, новоспечений король і Чорна Пантера, повинен долати виклики правління, захищаючи свій народ і дорогоцінний ресурс вібраній від потрапляння в чужі руки.

"Диво-жінка"

Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр:фентезі

Країна виробництва: США

Тривалість: 141 хвилина

Рік виробництва: 2017

Головний продюсер: Warner Bros. Pictures, DC Films

Фільм розповідає історію походження Діани Принс, амазонської принцеси, яка виросла на відокремленому острові Феміда. Коли американський пілот Стів Тревор зазнає аварії поблизу острова і розповідає про руйнівну Першу світову війну, Діана відчуває потребу приєднатися до зовнішнього світу, щоб покласти край конфлікту.

"Месники: Фінал"

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: фентезі

Країна виробництва: США

Тривалість: 181 хвилина

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер: Marvel Studios

Фільм слугує епічним завершенням "Саги про нескінченність" кіновсесвіту Marvel. Після катастрофічних подій фільму "Месники: Війна нескінченності" герої, що залишилися, обтяжені втратами, об'єднуються для останньої битви проти грізного Таноса.

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