Добірка найкращих фільмів про зомбі: пориньте у світ страхіть

Якщо ви шанувальник фільмів про зомбі, то вам пощастило, оскільки з'явилося кілька чудових кінострічок. UAportal підготував список із п'яти найкращих фільмів, які ви не захочете пропустити.

"Анна та апокаліпсис"

Рейтинг IMDB: 6.0

Жанр: Зомбі/мюзикл

Країна: Великобританія

Тривалість: 1год 33хв

Рік: 2018

Продюсер: Найсун Алає-Керью, Родді Харт та Джон МакФейл

Анна та її друзі опиняються у центрі зомбі-апокаліпсису під час Різдва. Однак, замість того, щоб причаїтися, вони вирішують боротися за життя, використовуючи свої навички співу та танців.

"Нестримний"

IMDB рейтинг: 6.3

Жанр: Зомбі / Історична драма

Країна: Південна Корея

Тривалість: 2год 1хв

Рік: 2018

Продюсер: Кім Ен Хва

Принц повертається у своє королівство під час політичних заворушень, але виявляє, що зомбі захопило володіння. За допомогою групи бійців, він повинен захистити своє королівство і розкрити, що є причиною спалаху зомбі.

"Пацієнт Зеро"

IMDB рейтинг: 4.3

Жанр: Зомбі / Дія

Країна: Великобританія

Тривалість: 1год 26хв

Рік: 2018

Продюсер: Вінсент Ньюман

Після того як пандемія перетворила більшість людей на агресивних інфікованих, Морган, що вижив, здобуває вміння спілкуватися з ними. Він вирушає на пошуки першого інфікованого, або "нульового пацієнта", сподіваючись знайти ліки проти вірусу.

"Зйомки без гальм"

IMDB рейтинг: 7.6

Жанр: Зомбі/Комедія

Країна: Японія

Тривалість: 1год 36хв

Рік: 2018

Продюсер: Кодзі Ітіхасі

На малобюджетну знімальну групу, яка працює над фільмом про зомбі, несподівано нападають справжні істоти. Однак, замість того, щоб панікувати, вони вирішують фільмувати справжніх зомбі та створити кумедну та унікальну зомбі-комедію.

"Зомбіленд: Подвійний постріл"

IMDB рейтинг: 6.7

Жанр: Зомбі/Комедія

Країна: США

Тривалість: 1год 39хв

Рік: 2019

Продюсер: Гевін Полоун

Банда з оригінального фільму "Зомбіленд" повернулася! Тепер вона живе в Білому домі й зустрічає нові види зомбі, що еволюціонували. По дорозі банда зустрічає нових людей і намагається зрозуміти, що означає бути сім'єю у світі, захопленому мерцями.

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