Допоможуть висловити любов: які кімнатні рослини мають листя у формі серця

Коли справа доходить до демонстрації вашої любові, букет квітів є класичним вибором. Однак недовговічність зрізаних квітів може дещо розчаровувати. Натомість чому б не зупинити свій вибір на чарівних кімнатних рослинах з листям у формі серця? Ці рослини не лише символізують кохання, але й надовго нагадують про вашу увагу. Хоча вони можуть бути не такими традиційними, як дюжина троянд, їх романтичний шарм незаперечний.

Хойя Керрі

Також відома як "рослина закоханих", хойя є популярним подарунком на День святого Валентина завдяки своїм листочкам у формі серця. Спочатку ця рослина продається у вигляді окремих листочків у чарівних горщиках, але з часом виростає у ліану, прикрашену численними зеленими сердечками. Особливо чарівно вона виглядає, коли каскадом звисає з підвісного кошика.

Цикламен

Як барвисту альтернативу традиційним квітам, розгляньте цикламен у горщику. З квітами, що варіюються від насиченого рожево-червоного до палаючого червоного і чистого білого, він не поступається за яскравістю букета троянд. Крім того, його зелено-сріблясте листя має форму серця, що додає йому ще більшої чарівності. Цикламен віддає перевагу яскравому розсіяному світлу, поливати його слід, коли верхній сантиметр ґрунту стає сухим.

Церопегія

Коли одного серця недостатньо, подаруйте десятки з церопегією. Ця ніжна ліана має в'юнкі стебла, прикрашені маленькими листочками у формі сердечок відтінків зеленого і сріблястого, іноді з рожевим вкрапленням. Поставте її на вікно, що виходить на південь, щоб вона отримувала достатньо сонячного світла, що дозволить їй вирости до метра завдовжки.

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Геміоніт

Зігрійте холодну лютневу атмосферу серцеподібною папороттю, що походить з тропічних регіонів Південно-Східної Азії. Його темно-зелене листя у формі серця процвітає в умовах високої вологості, тому його корисно зволожувати кілька разів на день або ставити у вологе приміщення. Яскраве непряме світло і постійно вологий ґрунт ідеально підходять для цієї папороті.

Антуріум

Антуріум – це рослина, яка по-справжньому відображає суть кохання. Вона може похвалитися не лише серцеподібним листям, але й серцеподібним цвітінням, часто яскраво-червоного кольору. Також доступні сорти з рожевими, білими та фіолетовими квітами. Хоча яскраве непряме світло сприяє найкращому цвітінню, саме листя приголомшливе навіть без квітів. Просто поливайте рослину, коли ґрунт стає сухим, і з часом вона досягне висоти близько пів метра.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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