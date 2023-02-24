Пухирчаста плівка та теплоізоляційні ковдри: як зігрітися в холодний сезон

UAportal підготував три лайфхаки, які допоможуть вам пережити зиму. Вони підходять для економії бюджету, використовуючи винахідливість та зручність, а також ефективність, продуктивність, організацію та управління часом.

Отже, давайте розглянемо три ключові лайфхаки, які допоможуть вам пережити зиму без зайвих витрат.

По-перше, утеплення "зроби сам" - це просто та економічно вигідно. Все, що вам потрібно, це пухирчаста плівка або інший ізоляційний матеріал та скотч або клей, щоб закріпити його на підвіконнях та дверних рамах. Це не дозволить теплу виходити з дому та заощадить ваші гроші на рахунках за електроенергію у холодні місяці.

Читайте також: Як спати взимку без опалення і не замерзнути

Друге – це винахідливість у питаннях опалення: якщо є можливість, спробуйте використовувати електричні прилади, наприклад, обігрівачі, замість постійно включати центральне опалення. Це не тільки значно скоротить ваші рахунки за електроенергію, але й дозволить зберегти повітря навколо вас досить прохолодним, щоб протяги не заважали спати чи вчитися.

Нарешті, бюджетні ізоляційні ковдри також добре підходять для збереження тепла взимку – їх можна покласти поверх штор або меблів, щоб зберегти тепло в приміщенні без надмірного збільшення витрат на електроенергію.

Раніше ми писали про ще 4 прості поради як зігрітися взимку без опалення, які точно працюють.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !