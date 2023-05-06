П'ять фільмів, які ідеально підходять для дівич-вечора

UAportal підготував статтю про п'ять фільмів, що ідеально підходять для дівич-вечора. Ці фільми допоможуть приємно провести час у компанії подруг.

Блондинка в законі

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: Комедія

Країна: США

Тривалість: 1год 36хв

Рік: 2001

Продюсер: Марк Платт

"Блондинка в законі" розповідає історію Елль Вудс (Різ Візерспун), спокушеної в моді дівчини з жіночого суспільства, яка пішла за своїм колишнім хлопцем у юридичну школу Гарварда у спробі повернути його. На цьому шляху Ель доводить усім, у тому числі й собі, що вона не просто вродлива дівчина.

Паскудні дівчиська

Рейтинг IMDB: 7.0/10

Жанр: Комедія

Країна: США

Тривалість: 1год 37хв

Рік: 2004

Продюсер: Лорн Майклз

Кеді Херон (Ліндсі Лохан) – дівчинка-підліток, яка більшу частину свого життя провела на домашньому навчанні в Африці. Коли вона переїжджає до Сполучених Штатів і починає відвідувати державну школу, вона швидко стає частиною групи популярних дівчаток. Намагаючись зорієнтуватись у соціальній ієрархії старшої школи, Кеді на власному досвіді переконується, що популярність – це не завжди добре.

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Диявол носить Prada

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: Комедія, Драма

Країна: США

Тривалість: 1год 49хв

Рік: 2006

Продюсер: Венді Файнерман

Фільм "Диявол носить Prada" розповідає історію Андреа Сакс (Енн Хетеуей), нещодавньої випускниці коледжу, яка влаштовується на роботу асистентом Міранди Прістлі (Меріл Стріп), вимогливого головного редактора журналу мод. У міру того, як Андреа намагається впоратися з напруженим графіком та високими стандартами Міранди, вона починає розуміти, що світ моди – це не лише блиск та гламур.

Щоденник Бріджіт Джонс

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: Комедія, Романтика

Країна: Велика Британія, Франція, США, Ірландія

Тривалість: 1год 37хв

Рік: 2001

Продюсер: Тім Беван

Фільм "Щоденник Бріджіт Джонс" розповідає про романтичні пригоди Бріджіт Джонс (Рене Зеллвегер), самотньої жінки 30 з невеликим років, яка живе в Лондоні. Проходячи через низку невдалих побачень і незручних ситуацій, Бріджіт починає замислюватися про те, чи знайде вона колись справжнє кохання.

Щоденник пам'яті

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Драма, Романтика

Країна: США

Тривалість: 2год 3хв

Рік: 2004

Продюсер: Лінн Харріс, Марк Джонсон

"Щоденник пам'яті" розповідає історію Ноя (Райан Гослінг) та Аллі (Рейчел МакАдамс), двох молодих закоханих, яких розлучила Друга світова війна. Через роки Аллі, яка тепер заручена з іншим чоловіком, натикається на газетну статтю про Ноя і будинок, який він відновив для неї. Це спонукає Аллі відвідати Ноя, і двоє змушені зіштовхнутися зі своїми почуттями один до одного та вирішити, чи варто продовжувати стосунки.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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