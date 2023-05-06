Пять фильмов, которые идеально подходят для девичника

UAportal подготовил статью о пяти фильмах, идеально подходящих для девичника. Эти фильмы помогут приятно провести время в компании подруг.

Блондинка в законе

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: Комедия

Страна: США

Продолжительность: 1ч 36мин

Год: 2001

Продюсер: Марк Платт

"Блондинка в законе" рассказывает историю Элль Вудс (Риз Уизерспун), искушенной в моде девушки из женского общества, которая последовала за своим бывшим парнем в юридическую школу Гарварда в попытке вернуть его. На этом пути Эль доказывает всем, в том числе и себе, что она не просто красивая девушка.

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Дрянные девчонки

Рейтинг IMDB: 7.0/10

Жанр: Комедия

Страна: США

Продолжительность: 1ч 37мин

Год: 2004

Продюсер: Лорн Майклз

Кэди Херон (Линдси Лохан) – девочка-подросток, которая большую часть своей жизни провела на домашнем обучении в Африке. Когда она переезжает в Соединенные Штаты и начинает посещать государственную школу, она быстро становится частью группы популярных девочек. Пытаясь сориентироваться в социальной иерархии старшей школы, Кэди на собственном опыте убеждается, что популярность – это не всегда хорошо.

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Дьявол носит Prada

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: Комедия, Драма

Страна: США

Продолжительность: 1ч 49мин

Год: 2006

Продюсер: Венди Файнерман

Фильм "Дьявол носит Prada" рассказывает историю Андреа Сакс (Энн Хэтэуэй), недавней выпускницы колледжа, которая устраивается на работу ассистентом Миранды Пристли (Мерил Стрип), требовательного главного редактора крупного журнала мод. По мере того, как Андреа пытается справиться с напряженным графиком и высокими стандартами Миранды, она начинает понимать, что мир моды – это не только блеск и гламур.

Дневник Бриджит Джонс

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: Комедия, Романтика

Страна: Великобритания, Франция, США, Ирландия

Продолжительность: 1ч 37мин

Год: 2001

Продюсер: Тим Беван

Фильм "Дневник Бриджит Джонс" рассказывает о романтических приключениях Бриджит Джонс (Рене Зеллвегер), одинокой женщины 30 с небольшим лет, живущей в Лондоне. Проходя через череду неудачных свиданий и неловких ситуаций, Бриджит начинает задумываться о том, найдет ли она когда-нибудь настоящую любовь.

Дневник памяти

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Драма, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 2ч 3мин

Год: 2004

Продюсер: Линн Харрис, Марк Джонсон

"Дневник памяти" рассказывает историю Ноя (Райан Гослинг) и Алли (Рэйчел МакАдамс), двух молодых влюбленных, которых разлучила Вторая мировая война. Спустя годы, Алли, которая теперь помолвлена с другим мужчиной, натыкается на газетную статью о Ное и доме, который он восстановил для нее. Это побуждает Алли навестить Ноя, и двое вынуждены столкнуться со своими чувствами друг к другу и решить, стоит ли продолжать отношения.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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