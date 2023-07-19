П'ять цікавих фактів про Джулію Робертс: поставила рекорд і започаткувала книжковий клуб

Джулія Робертс протягом десятиліть була іконою Голлівуду, відомою своїми захоплюючими виступами та променистою усмішкою. UAportal підготував п'ять цікавих фактів, які ви, можливо, не знали раніше.

Факт 1

Чи знаєте ви, що Джулія походить із акторської родини? Її старший брат, Ерік Робертс, теж відомий актор і знімався у таких популярних фільмах, як "Темний лицар" та "Нестримні". Джулія та Ерік навіть знімалися разом у фільмі 1996 року "Кроваво-червоне".

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Факт 2

Робертс має унікальну відмінність історія Голлівуду. Вона стала першою актрисою, яка заробила 20 мільйонів доларів за одну роль у фільмі 2000 року "Ерін Брокович". Це досягнення проклало шлях для інших акторок до вищих зарплат у кіноіндустрії.

Факт 3

Джулія мало не отримала своєї проривної ролі в романтичній комедії 1990 року "Красуня". Спочатку роль була написана для іншої актриси, але коли вона не відбулася, Джулія вийшла на сцену і все залишилося в історії. Важко уявити, щоб хтось інший зіграв культову роль Вівіан Уорд.

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Факт 4

Акторка – велика прихильниця екологічних проблем. Вона виступає за ініціативи щодо очищення води і навіть була нагороджена премією Global Environmental Citizen Award у 2013 році за свої зусилля щодо просування екологічної стійкості.

Факт 5

Зірка живить глибоку любов до книг та читання. Фактично, у 2018 році вона заснувала книжковий клуб під назвою "Книжковий клуб Джулії Робертс", де рекомендує книги та обговорює їх зі своїми передплатниками у Instagram. Деякі з рекомендованих нею книг включають "Дейзі Джонс і шістка" Тейлора Дженкінса Ріда та "Дарувач зірок" Джоджо Мойес.

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