П'ять найкращих екшн-фільмів: запасайтеся попкорном та хорошим настроєм

У царині вибухового екшену та адреналінових відчуттів UAportal підготував ексклюзивну добірку найкращих бойовиків останніх кількох років. Від пригод, від яких прискорюється пульс, до гострих відчуттів, що зупиняють серце, ці фільми залишили незгладимий слід у жанрі.

"Шалений Макс: Дорога гніву"

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Бойовик, пригоди, фантастика

Країна виробництва: Австралія, США

Тривалість: 120 хвилин

Рік виробництва: 2015

Головний продюсер Джордж Міллер

Макса Рокатанского втягнули у швидкісну погоню, яку очолює невблаганна Імператриця Фуріоза. Подорожуючи пустельним і небезпечним ландшафтом, вони об'єднують зусилля, щоб уникнути тиранічного правління Несмертала Джо й звільнити його поневолених дружин.

"Місія нездійсненна: Фолаут"

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Бойовик, пригоди, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 147 хвилин

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Том Круз

Ітан Гант та його команда змагаються з часом, щоб запобігти глобальній катастрофі. Наповнений карколомними трюками та захопливими сценами, фільм занурює глядачів в американські гірки шпигунства, подвійних зрад та екшену на великі гроші.

"Джон Уік 3"

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Бойовик, кримінал, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 131 хвилина

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер: Василь Іваник

Легендарний вбивця Джон Уік втікає від міжнародної гільдії вбивць, що оголосила його "відлученим від церкви". З величезною винагородою за його голову, головний герой повинен орієнтуватися в небезпечному підпільному світі вбивць, зіштовхуючись з досвідченими супротивниками й борючись за виживання.

"Чорна пантера"

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Бойовик, пригоди, фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 134 хвилини

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Кевін Файґе

Сюжет розгортається в технологічно розвиненій країні Ваканді, якою править Т'Чалла, який є нещодавно коронованим Чорною пантерою. Головний герой повинен виконувати обов'язки короля й захищати свій народ від грізного ворога, який загрожує знищити його володіння.

"Месники: Завершення"

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Бойовик, пригоди, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 181 хвилина

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер: Кевін Файґе

Наймогутніші герої Землі об'єднуються для фінальної битви проти грізного Таноса. Фільм розповідає про те, як решта Месників розробляють план, щоб усунути руйнівні наслідки витівки лиходія й відновити баланс у Всесвіті.

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