П'ять найкращих фільмів для перегляду з друзями допоможуть приємно провести вечір

UAportal підготував список із п'яти обов'язкових для перегляду фільмів, які ідеально підходять для перегляду з друзями.

Дістати ножі

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Містерія/Комедія

Країна: США

Тривалість: 2год 10хв

Рік: 2019

Продюсер: Ріан Джонсон

Нагороди: Номінація на премію "Оскар" за найкращий оригінальний сценарій та "Золотий глобус" за найкраще виконання жіночої ролі у фільмі – комедія чи мюзикл.

Багатий кримінальний письменник знайдений мертвим, і головними підозрюваними стають ексцентричні та неблагополучні члени сім'ї, які мали мотив і можливість. Сім'ю збирає разом для допиту майстер-детектив, який має намір розкрити правду про передчасну смерть письменника. У міру розслідування стає зрозумілим, що все не так, як здається, і кожен є підозрюваним.

Готель "Гранд Будапешт"

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Комедія/Драма

Країна: США/Німеччина

Тривалість: 1год 39хв

Рік: 2014

Продюсер: Вес Андерсон

Нагороди: Отримав чотири премії "Оскар", у тому числі за найкращий дизайн, найкращий дизайн костюмів, найкращий грим та зачіску та найкращу оригінальну партитуру.

Фільм "Готель "Гранд Будапешт"" – химерна та барвиста комедія-драма, дія якої відбувається у вигаданій східноєвропейській країні Зубрівка у міжвоєнний період. Фільм розповідає про пригоди консьєржа готелю Густава Ейча та його вірного протеже Зеро Мустафи, які переживають низку дивних та несподіваних подій, включаючи крадіжку безцінної картини епохи Відродження та початок війни.

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Геть

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: жахи/містика

Країна: США

Тривалість: 1год 44хв

Рік: 2017

Продюсер: Джейсон Блюм

Нагороди: Перемога у номінації "Найкращий оригінальний сценарій" на церемонії вручення премії "Оскар" та перемога у номінації "Найкращий художній фільм" на церемонії вручення премії "Незалежний дух".

"Геть" – це фільм жахів та загадок, що розповідає історію Кріса, молодого афроамериканця, який вперше приїжджає в гості до родини своєї білої дівчини. У міру того, як проходять вихідні, Кріс починає підозрювати, що відбувається щось зловісне, і незабаром він виявляє, що за безневинним виглядом сім'ї ховається темна та збочена таємниця.

Соціальна мережа

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Драма

Країна: США

Тривалість: 2год

Рік: 2010

Продюсер: Скотт Рудін

Нагороди: Отримав три премії "Оскар", у тому числі за найкращий адаптований сценарій, найкращу оригінальну музику та найкращий монтаж.

"Соціальна мережа" – це драма, заснована на історії створення компанії Facebook і юридичних баталій, що послідували за цим. Фільм розповідає про становлення Марка Цукерберга, соціально незручного студента Гарварда, який створює соціальну мережу, що стала всесвітнім феноменом, про конфлікти, що виникають між ним та його співзасновниками, а також про судові процеси, які можуть обрушити все підприємство.

Початок

Рейтинг IMDB: 8.8

Жанр: Екшн/Науково-фантастичний

Країна: США/Велика Британія

Тривалість: 2год 28хв

Рік: 2010

Продюсер: Крістофер Нолан

Нагороди: Отримав чотири премії "Оскар", у тому числі за найкращу операторську роботу, найкращий монтаж звуку, найкраще зведення звуку та найкращий візуальний ряд. Ефекти.

"Початок" – це фантастичний бойовик, дія якого відбувається у світі, де існує технологія, що дозволяє людям проникати у сни та маніпулювати ними. Сюжет оповідає про Будинок Коббе, майстерного злодія та майстра світу сновидінь, який намагається провернути найбільше пограбування – впровадити ідею в розум багатого бізнесмена. У міру того, як завдання стає все більш складним і небезпечним, Кобб та його команда повинні орієнтуватися в лабіринті сновидінь, повному небезпек та обману.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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