П'ять найкращих фільмів, які підходять для перегляду з дітьми
UAportal підготував список із п'яти чудових фільмів, які були випущені в період з 2018 по 2021 рік. Ці душевні фільми ідеально підходять для якісного проведення часу з дітьми, гарантуючи приємні та незабутні враження для всієї родини.
Мері Поппінс повертається
Рейтинг IMDB: 6.7/10
Жанр: Сімейний, Фентезі, Мюзикл
Країна виробництва: США
Тривалість: 130 хвилин
Рік зробити: 2018
Головний продюсер: Walt Disney Pictures
Фільм "Мері Поппінс повертається" повертає глядачів до Вишневого провулка, де улюблена няня Мері Поппінс повертається, щоб знову допомогти сім'ї Бенкс. Дія фільму відбувається в Лондоні часів депресії, і Майкл і Джейн Бенкс, вже дорослі, стикаються з особистими проблемами та фінансовими труднощами.
Коли Мері Поппінс зі своєю чарівною парасолькою спускається з небес, вона приносить радість, здивування та дотик чарівництва у життя трьох дітей Майкла: Аннабел, Джона та Джорджі. Разом вони вирушають у химерні пригоди, зустрічаючи ексцентричних персонажів та відкриваючи для себе силу уяви та сімейних зв'язків.
Смолфут
Рейтинг IMDB: 6.6/10
Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія
Країна виробництва: США
Тривалість: 96 хвилин
Рік зробити: 2018
Головний продюсер: Warner Animation Group
У чудовому анімаційному фільмі "Смолфут" молодої йєті на ім'я Міго натикається на те, чого, як він думав, не існує – людини, або, як вони їх називають, "Смолфут". Це відкриття кидає виклик давнім віруванням і традиціям громади єті, і Міго вирушає в пригоду, щоб довести існування Смолфута своїм скептично налаштованим друзям та сім'ї.
Коли Міго вирушає за снігові гори, він зустрічає групу дослідників Смолфута на чолі з Персі Паттерсоном, який веде передачі про природу. Разом вони долають розрив між двома світами, викладаючи один одному важливі уроки про прийняття, дружбу та відмінності.
Читайте також: Найкращі фантастичні фільми десятиліття
Грінч
Рейтинг IMDB: 6.3/10
Жанр: Анімація, Комедія, Сімейний
Країна виробництва: США
Тривалість: 86 хвилин
Рік зробити: 2018
Головний продюсер: Illumination Entertainment
Фільм "Грінч" – це класична казка доктора Сьюза про буркотливу зелену істоту, яка зневажає Різдво. Живучи на вершині гори Крампіт зі своїм вірним псом Максом, Грінч вигадує план, як вкрасти Різдво у веселих волівців.
Виконуючи свою пустотливу місію, Грінч зустрічає Сінді Лу Хто, молоду дівчинку з серцем, сповненим доброти та святкового настрою. Невинні акти доброти Сінді Лу починають розморожувати крижане серце Грінча, змушуючи його засумніватися у своїх мотивах і наново відкрити для себе справжній сенс Різдва.
Покемон детектив Пікачу
Рейтинг IMDB: 6.6/10
Жанр: Екшн, Пригоди, Комедія
Країна виробництва: США, Японія
Тривалість: 104 хвилини
Рік виробництва: 2019
Головний продюсер: Legendary Entertainment
Заснований на популярній франшизі про покемонів, фільм "Покемон. Детектив Пікачу" розповідає про пригоди Тіма Гудмана, молоду людину, яка шукає свого зниклого батька в жвавому місті Райм. У цьому унікальному світі, де співіснують люди і покемони, Тім поєднується з напарником – мудрим Пікачу, який має детективні навички та любов до кофеїну.
Разом Тім і детектив Пікачу приступають до захоплюючого розслідування, розгадуючи складну таємницю, пов'язану з небезпечними зустрічами з могутніми покемонами, і розкриваючи змову, яка загрожує мирному співіснуванню у місті. Пробираючись галасливими вулицями Райм-Сіті та спілкуючись з різноманітними покемонами, Тім дізнається про цінність командної роботи, дружби і важливість розкриття свого справжнього потенціалу.
Камуфляж та шпигунство
Рейтинг IMDB: 6.8/10
Жанр: Анімація, Екшн, Пригоди
Країна виробництва: США
Тривалість: 102 хвилини
Рік зробити: 2019
Головний продюсер: Blue Sky Studios
"Камуфляж і шпигунство" – це повний екшен анімаційний фільм про захоплюючу подорож супершпигуна Ленса Стерлінга та соціально незграбного вченого Уолтера Беккета. Коли Ленс з необережності перетворюється на голуба завдяки одному з винаходів Уолтера, ці двоє повинні об'єднатися у найнетрадиційнішій формі, щоб врятувати світ від злого лиходія.
Під час місії, повної гаджетів, гумору та несподіваних поворотів, Ланс і Уолтер дізнаються, як важливо використовувати свої унікальні сильні сторони, працювати в команді та бути вірним самому собі. Їхня дружба і кумедні витівки роблять "Камуфляж і шпигунство" захоплюючим і душевним фільмом для всієї родини.
Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !