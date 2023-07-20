П'ять найкращих фільмів з Бредом Піттом: від комедій до криміналу

У світі кіно ім'я Вільяма Бредлі Пітта яскраво сяє, оскільки він зачаровує глядачів своєю винятковою акторською майстерністю. UAportal підготував список із п'яти фільмів, які чудово демонструють талант і багатогранність актора.

"Бійцівський клуб"

Рейтинг IMDB: 8.8/10

Жанр: драма

Країна: США

Тривалість: 139 хвилин

Рік: 1999

Режисер: Девід Фінчер

Клуб переростає в анархістський рух, який кидає виклик суспільним нормам. З розвитком сюжету межі між реальністю та уявою розмиваються, що призводить до несподіваної кульмінації, завдяки своїй суворій атмосфері, темам, що змушують замислитися, та потужній грі акторів.

"Se7en"

Рейтинг IMDB: 8.6/10

Жанр: кримінал, драма, містика

Країна: США

Тривалість: 127 хвилин

Рік: 1995

Режисер: Девід ФІнчер

Фільм розповідає про серію жахливих вбивств, натхненних сімома смертними гріхами. Пітт чудово виконує роль Міллза, молодого детектива, яким рухає бажання зловити вбивцю-садиста. В міру того, як напруга зростає і розкривається особистість вбивці, фільм набуває похмурих і несподіваних поворотів.

"Дивовижна історія Бенджаміна Баттона"

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: драма, фентезі, романтика

Країна: США

Тривалість: 126 хвилин

Рік: 2008

Режисер: Девід ФІнчер

Народившись з рідкісним захворюванням, яке змушує його старіти навпаки, Бенджамін переживає життєві радощі та виклики у нетрадиційний спосіб. Коли він зустрічає і закохується в Дейзі, яку грає Кейт Бланшетт, їхні надзвичайні стосунки розгортаються на тлі 20-го століття.

"Безславні виродки"

Рейтинг IMDB: 8.3/10

Жанр: пригоди, драма, військовий

Країна: США, Німеччина

Тривалість: 153 хвилини

Рік: 2009

Режисер: Квентін Тарантіно

Пітт грає лейтенанта Альдо Рейна, невблаганного лідера групи єврейських солдатів, перед якими поставлено завдання знищити високопоставлених нацистських чиновників. Завдяки харизматичній грі Пітта у фільмі збалансовано поєднуються темний гумор, напруженість і захопливий екшн. Пітт в образі Рейна демонструє свою здатність приносити на екран і напруженість, і чарівність.

"Одного разу в Голлівуді"

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: комедія, драма

Країна: США, Велика Британія, Китай

Тривалість: 161 хвилину

Рік: 2019

Режисер: Квентін Тарантіно

Пітт грає Кліффа Бута, каскадера і вірного друга згасаючої телезірки Ріка Далтона, якого грає Леонардо Ді Капріо. У той час як місто зазнає значних культурних змін, фільм майстерно поєднує реальність і вигадку, досягаючи захопливої та несподіваної кульмінації.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку найкращих фільмів про супергероїв, які врятували індустрію у період 2018-2021 років.

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