П'ять найкращих комедійних фільмів: насмієтеся вдосталь

Комедійні фільми завжди були чудовим способом уникнути реальності і сміятися до болю в боках. Від незручних ситуацій до кумедних односкладових фраз вони не перестають викликати усмішку на наших обличчях. UAportal підготував список із п'яти кращих комедійних фільмів, знятих у період 2005-2008 років, які слід подивитися знову

Містер Бін на відпочинку

Рейтинг IMDB: 6.4/10

Жанр: Комедія, Сімейний

Країна: Велика Британія, Франція

Тривалість: 1год 30хв

Рік: 2007

Продюсер: Пітер Беннетт-Джонс

Містер Бін виграє поїздку на Французьку Рів'єру і вирушає у пригоду, повну казусів та непорозумінь. По дорозі він зустрічає хлопчика на ім'я Степан, і вони стають нерозлучними друзями. Під час їхньої спільної подорожі містер Бін навчається цінувати прості речі в житті.

Він, я та його друзі

Рейтинг IMDB: 5.6/10

Жанр: Комедія, Романтика

Країна: США

Тривалість: 1год 50хв

Рік: 2006

Продюсер: Мері Перент, Скотт Стубер

Молодята Карл і Моллі запрошують найкращого друга Карла, Дюпрі, погостювати в них. Але вільний спосіб життя Дюпрі входить у суперечність із структурованою рутиною Карла, що призводить до напруги в їхній дружбі. Намагаючись повернути своє життя у нормальне русло, Дюпрі усвідомлює важливість дружби з Карлом.

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Кохання та інші неприємності

Рейтинг IMDB: 5.6/10

Жанр: Комедія, Романтика

Країна: США

Тривалість: 1год 37хв

Рік: 2006

Продюсер: Скотт Рудін

Тріпп – 35-річний чоловік, який досі мешкає з батьками. Коли його батьки наймають вродливу жінку на ім'я Пола, щоб допомогти йому з'їхати, вона використовує нетрадиційні методи, щоб змусити його покинути гніздо. У міру розвитку відносин Тріп вчиться брати на себе відповідальність за своє життя.

Просто друзі

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: Комедія, Романтика

Країна: Німеччина, США, Канада

Тривалість: 1год 36хв

Рік: 2005

Продюсер: Кріс Бендер, Майкл Оховен

Кріс – успішний музичний керівник, який повертається до рідного міста на канікули. Коли він знову зустрічається зі своєю шкільною подругою Джеймі, він розуміє, що все ще закоханий у неї. Намагаючись завоювати її, Кріс виявляє, що минуле не таке просте, як здавалося.

Чотири Різдва

Рейтинг IMDB: 5.6/10

Жанр: Комедія, Драма

Країна: США, Німеччина

Тривалість: 1год 28хв

Рік: 2008

Продюсер: Роджер Бірнбаум, Гері Барбер

Бред та Кейт – пара, яка завжди уникала проводити час зі своїми сім'ями під час свят. Але коли через туман скасовується їхній рейс на Фіджі, вони змушені відвідати всіх чотирьох своїх розлучених батьків. У процесі хаотичних сімейних зустрічей Бред і Кейт дізнаються справжнє значення Різдва.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповіли 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

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