П'ять найкращих комедійних фільмів: насмієтеся вдосталь
Комедійні фільми завжди були чудовим способом уникнути реальності і сміятися до болю в боках. Від незручних ситуацій до кумедних односкладових фраз вони не перестають викликати усмішку на наших обличчях. UAportal підготував список із п'яти кращих комедійних фільмів, знятих у період 2005-2008 років, які слід подивитися знову
Містер Бін на відпочинку
Рейтинг IMDB: 6.4/10
Жанр: Комедія, Сімейний
Країна: Велика Британія, Франція
Тривалість: 1год 30хв
Рік: 2007
Продюсер: Пітер Беннетт-Джонс
Містер Бін виграє поїздку на Французьку Рів'єру і вирушає у пригоду, повну казусів та непорозумінь. По дорозі він зустрічає хлопчика на ім'я Степан, і вони стають нерозлучними друзями. Під час їхньої спільної подорожі містер Бін навчається цінувати прості речі в житті.
Він, я та його друзі
Рейтинг IMDB: 5.6/10
Жанр: Комедія, Романтика
Країна: США
Тривалість: 1год 50хв
Рік: 2006
Продюсер: Мері Перент, Скотт Стубер
Молодята Карл і Моллі запрошують найкращого друга Карла, Дюпрі, погостювати в них. Але вільний спосіб життя Дюпрі входить у суперечність із структурованою рутиною Карла, що призводить до напруги в їхній дружбі. Намагаючись повернути своє життя у нормальне русло, Дюпрі усвідомлює важливість дружби з Карлом.
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Кохання та інші неприємності
Рейтинг IMDB: 5.6/10
Жанр: Комедія, Романтика
Країна: США
Тривалість: 1год 37хв
Рік: 2006
Продюсер: Скотт Рудін
Тріпп – 35-річний чоловік, який досі мешкає з батьками. Коли його батьки наймають вродливу жінку на ім'я Пола, щоб допомогти йому з'їхати, вона використовує нетрадиційні методи, щоб змусити його покинути гніздо. У міру розвитку відносин Тріп вчиться брати на себе відповідальність за своє життя.
Просто друзі
Рейтинг IMDB: 6.2/10
Жанр: Комедія, Романтика
Країна: Німеччина, США, Канада
Тривалість: 1год 36хв
Рік: 2005
Продюсер: Кріс Бендер, Майкл Оховен
Кріс – успішний музичний керівник, який повертається до рідного міста на канікули. Коли він знову зустрічається зі своєю шкільною подругою Джеймі, він розуміє, що все ще закоханий у неї. Намагаючись завоювати її, Кріс виявляє, що минуле не таке просте, як здавалося.
Чотири Різдва
Рейтинг IMDB: 5.6/10
Жанр: Комедія, Драма
Країна: США, Німеччина
Тривалість: 1год 28хв
Рік: 2008
Продюсер: Роджер Бірнбаум, Гері Барбер
Бред та Кейт – пара, яка завжди уникала проводити час зі своїми сім'ями під час свят. Але коли через туман скасовується їхній рейс на Фіджі, вони змушені відвідати всіх чотирьох своїх розлучених батьків. У процесі хаотичних сімейних зустрічей Бред і Кейт дізнаються справжнє значення Різдва.
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