П'ять найкращих мелодрам про кохання: ви точно порекомендуєте їх друзям

Заплутані стосунки, глибокі емоції та проникливі історії – це невіддільні елементи мелодрам. UAportal підготував п'ять найкращих фільмів цього жанру.

"Народження зірки"

Рейтинг IMDB 7.6/10

Жанр: Мелодрама, музика, романтика

Країна: США

Тривалість: 136 хв

Рік: 2018

Головний продюсер: Білл Гербер, Джон Пітерс, Бредлі Купер

Досвідчений музикант Джексон Мейн закохується в художницю Еллі. Поки дівчина дбає про свою кар'єру, парубок бореться з особистими демонами, через що їхні стосунки погіршуються.

"Назви мене своїм ім'ям"

Рейтинг IMDB: 7.9/10

Жанр: Мелодрама, романтика, драма

Країна: Італія, Франція, Бразилія, США

Тривалість: 132 хв

Рік: 2017

Головний продюсер: Пітер Спірс, Лука Гуаданьїно, Емілі Джорджес, Родріго Тейшейра, Марко Морабіто

Фільм розповідає про романтичні стосунки між Еліо, 17-річним юнаком, та Олівером, чарівним американським науковцем. Сюжет розгортається на тлі пишних пейзажів під час їхнього літнього відпочинку в Італії та розкриває проблеми першого кохання.

"Якби Біл-стріт могла говорити"

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Мелодрама, романтика, драма

Країна: США

Тривалість: 119 хв

Рік: 2018

Головний продюсер: Меган Еллісон, Діде Гарднер, Джеремі Клейнер, Баррі Дженкінс, Адель Романскі

Фільм розповідає про міцне кохання між Тіш і Фонні, молодою афроамериканською парою в Гарлемі 1970-х років. Їхні мрії про спільне майбутнє руйнуються, коли чоловіка несправедливо звинувачують у злочині. Ця пронизлива мелодрама піднімає теми расової несправедливості, стійкості та непорушних родинних зв'язків.

"Блакитний Валентин"

Рейтинг IMDB 7.4/10

Жанр: Мелодрама, романтика, драма

Країна: США

Тривалість: 112 хв

Рік: 2010

Головний продюсер: Джеймі Патрікоф, Лінетт Хауелл Тейлор, Алекс Орловський

Пристрасні стосунки між Діном і Сінді починають руйнуватися. Через нелінійну оповідь, ця емоційно заряджена мелодрама розкриває злети й падіння їхньої історії кохання, заглиблюючись у складнощі людського зв'язку.

"Керол"

Рейтинг IMDB: 7.2/10

Жанр: Мелодрама, романтика, драма

Країна: США, Велика Британія

Тривалість: 118 хв

Рік: 2015

Головний продюсер: Елізабет Карлсен, Крістін Вашон, Стівен Вуллі

Сюжет розгортається в Нью-Йорку 1950-х років навколо забороненого роману між елегантною літньою жінкою Керол і молодою фотографкою Терезою. Їхні стосунки загострюються, коли їм доводиться долати суспільний тиск і йти на особисті жертви.

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