Пʼять маловідомих прикмет, пов'язаних зі столом і скатертиною

Обідній стіл має важливе символічне значення в домогосподарстві, яке охоплює різні прикмети. Хоча дехто може вважати їх просто забобонами, для багатьох вони продовжують зберігати своє значення, додаючи елемент містики до обідньої трапези.

Згідно з віруваннями наших предків, стіл вважається уособленням Божої руки, що забезпечує достаток і зміцнює родинні зв'язки. Розглянемо деякі з менш відомих прикмет, пов'язаних зі столом.

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Езотерики підкреслюють важливість того, щоб ніколи не накривати стіл без скатертини. Вважається, що "голий" стіл запрошує в дім розбрат і конфлікти.

Коли приходять гості, прийнято накривати стіл скатертиною, створюючи приємну і спокійну атмосферу під час трапези.

Вважається сприятливою прикметою покласти під скатертину лавровий лист. Він діє як захисний щит від пристріту і негативних енергій, які можуть бути принесені в будинок сторонніми людьми.

У разі запізнення гостей вважається, що струшування скатертини, застеленої на святковий стіл, прискорить їхній прихід, гарантуючи, що вони швидко приєднаються до застілля.

Якщо ж скатертина порвана або якимось чином пошкоджена, її не рекомендується зберігати, оскільки це може привернути нещастя в домі.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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