Пять малоизвестных примет, связанных со столом и скатертью

Обеденный стол имеет важное символическое значение в домохозяйстве, охватывающем разные приметы. Хотя некоторые могут считать их просто суевериями, для многих они продолжают сохранять свое значение, добавляя элемент мистики к обеденной трапезе.

Согласно верованиям наших предков, стол считается олицетворением Божьей руки, обеспечивающей изобилие и укрепляющей родственные связи. Рассмотрим некоторые из менее известных примет, связанных со столом.

Читайте также: Эти приметы свидетельствуют, что в вашей квартире поселилось зло

Эзотерики подчеркивают важность того, чтобы никогда не накрывать стол без скатерти. Считается, что "голый" стол приглашает в дом раздор и конфликты.

Когда приходят гости, принято накрывать стол скатертью, создавая приятную и спокойную атмосферу во время трапезы.

Считается благоприятной приметой положить под скатерть лавровый лист. Он действует как защитный щит от сглаза и отрицательных энергий, которые могут быть принесены в дом посторонними людьми.

В случае опоздания гостей считается, что встряхивание скатерти, застеленной на праздничный стол, ускорит их приход, гарантируя, что они быстро присоединятся к застолью.

Если же скатерть порвана или каким-либо образом повреждена, ее не рекомендуется хранить, поскольку это может привлечь несчастье в доме.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !