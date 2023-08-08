П'ять модних порад щодо підбору моделі джинсів під тип фігури

Коли справа доходить до вибору ідеальної пари джинсів, розуміння типу фігури та вибір правильного фасону є дуже важливим. У цій статті будуть надані поради про те, як вибрати джинси, що підкреслять фігуру.

Врахуйте тип фігури

При виборі джинсів, що підкреслюють фігуру, важливо враховувати особливості статури. Для тих, хто має тип "пісочний годинник", чудово підійдуть джинси із завищеною талією. Якщо у когось грушоподібна фігура, вибір на користь джинсів кльош допоможе збалансувати пропорції. Джинси з прямими штанинами добре підходять для тих, хто має атлетичну статуру, в той час як завужені джинси можуть доповнити мініатюрну фігуру.

Зверніть увагу на підйом

Підйомом джинсів називається відстань між паховою зоною і поясом. Це важливий фактор, який слід враховувати при виборі джинсів. Для людей з коротким тулубом джинси з низькою посадкою можуть створити ілюзію довшої верхньої частини тіла. З іншого боку, штани з високою посадкою допоможуть подовжити ноги і надати більш збалансованого вигляду тим, хто має довший тулуб. Джинси з середньою посадкою – універсальний варіант, який може добре пасувати для всіх типів.

Враховуйте фасон штанів

Фасон штанів може сильно вплинути на те, як вони підкреслюють фігуру. Якщо у когось пишна фігура, джинси з прямими штанинами або завужені допоможуть створити збалансований силует. Ці фасони забезпечують простір в області стегон, зберігаючи при цьому облягаючий крій. Для тих, хто має струнку фігуру, завужені джинси можуть підкреслити її форму і створити витончений образ.

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Вибираємо правильний розмір

Вибір правильного розміру джинсів має вирішальне значення для зручної та приємної посадки. Важливо уникати занадто вузьких або занадто вільних штанів, оскільки вони можуть створити непривабливий вигляд. Точні виміри талії, стегон і швів допоможуть знайти ідеальний розмір. Майте на увазі, що різні бренди можуть мати відмінності в сітці, тому завжди корисно приміряти джинси перед покупкою.

Експериментуйте і знайдіть власний стиль

Мода – це самовираження, тому приміряння різних фасонів і кольорів може допомогти знайти те, що змусить почуватися впевнено і комфортно. Пам'ятайте, що впевненість є ключовим фактором, коли справа доходить до носіння будь-якої пари джинсів, тому важливо враховувати унікальність фігури і носити те, що дозволяє відчувати себе приголомшливо.

Нагадаємо, стилістка Аліна Михайленко показала трендові штани 2023 року. Серед трендів карго, оверсайз та брюки зі вшитою спідницею.

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