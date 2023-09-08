П'ять порад, які допоможуть зберегти стійку засмагу

UАportal підготував п'ять основних рекомендацій для отримання стійкої засмаги. Дотримуючись цих порад, можна досягти яскравої і красивої засмаги, яка збережеться надовго і буде привертати увагу оточуючих.

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Відлущуйте шкіру перед засмагою

Щоб засмага трималася довго, перед нанесенням засобів для засмаги необхідно відлущити шкіру. За допомогою пілінгу можна видалити ороговілі клітини шкіри і досягти гладенької поверхні, на яку буде нанесено засмагу.

Для видалення огрубілих частинок сухої шкіри можна використовувати м'який скраб або відлущувальну рукавицю. Це підвищить ефективність засобу для засмаги і запобігатиме появі розводів і нерівних ділянок.

Регулярно зволожуйте шкіру

Суха шкіра швидше обвітрюється, що може призвести до вицвітання засмаги. Тому важливо щодня зволожувати шкіру, особливо після душу або ванни.

Для живлення шкіри та подовження стійкості засмаги можна використовувати зволожувальний крем, спеціально розроблений для засмаглої шкіри, або такий, що містить такі компоненти, як алое вера чи олія ши.

Уникайте тривалого контакту з водою

Рекомендується уникати тривалого перебування в басейні, океані або гарячій ванні, оскільки це може призвести до швидшого вицвітання засмаги. Хлор і солона вода можуть послабити колір засмаги, а гаряча вода пересушує шкіру і сприяє прискореному відлущуванню.

Якщо ви часто займаєтеся водними процедурами, то після них можна за потреби нанести засіб для засмаги повторно.

Використовуйте засоби для поступової засмаги

Замість моментальної автозасмаги краще використовувати засоби для поступової засмаги. Такі засоби дають змогу проявляти засмагу поступово, даючи змогу контролювати інтенсивність кольору.

Крім того, як правило, після використання таких засобів засмага сходить більш природно, не залишаючи помітних плям і розводів. Лосьйон або мус для поступової засмаги, що відповідає вашому типу шкіри, можна наносити регулярно, аби засмага трималася довго і мала природний вигляд.

Захищайте шкіру від сонця

Хоча засмага і надає шкірі сяючого вигляду, важливо пам'ятати, що тривале перебування на сонці може бути шкідливим. Навіть якщо засмагу вже отримано, необхідно завжди захищати шкіру сонцезахисним кремом із високим рівнем SPF.

Це не тільки запобігатиме сонячним опікам, а й допоможе зберегти засмагу. Перебування в тіні під час пікової активності сонця та використання захисного одягу, наприклад, капелюхів і сонцезахисних окулярів, додатково вбереже шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетових променів.

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