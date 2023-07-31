П'ять захоплюючих серіалів про подорожі в часі: кінцівка вас здивує

UAportal порекомендував найцікавіші серіали про подорожі в часі, що зняті у 2018-2021 роках. Підбірка підійде для глядачів будь-якого віку.

"Поза часом"

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Подорож у часі, історична драма

Країна: США

Тривалість: 42 хв на серію

Рік: 2016-2018

Головний продюсер: Ерік Кріпке

Історик, науковець та солдат, вирушають на таємну місію, використовуючи машину часу, щоб переслідувати злочинця, який має намір змінити хід історії. Подорожуючи різними часовими періодами, вони зіштовхуються з численними викликами, зустрічаються з історичними постатями та повинні забезпечити збереження часової лінії.

"Темрява"

Рейтинг IMDB: 8.8/10

Жанр: Подорож у часі, наукова фантастика, трилер

Країна: Німеччина

Тривалість: 60 хв на серію

Рік: 2017-2020

Головний продюсер: Баран бо Одар, Янтьє Фрізе

Зникнення двох дітей у маленькому містечку розкриває зловісний зв'язок із подорожами в часі та існуванням паралельних світів. Переплетені долі чотирьох взаємопов'язаних родин розплутуються, коли вони намагаються розгадати таємниці, що охоплюють покоління й маніпулюють самим часом.

"Мандрівники"

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Подорож у часі, наукова фантастика

Країна: Канада

Тривалість: 45 хв на серію

Рік: 2016-2018

Головний: Бред Райт

Сюжет розгортається в похмурому майбутньому, в якому свідомість з 23-го століття відправляється назад у 21-е, щоб оселитися в тілах людей за мить до їхньої смерті. Ті, хто подорожують у часі, відомі як "мандрівники", працюють таємно, щоб запобігти катастрофічним подіям і змінити майбутнє на краще.

"12 мавп"

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Подорож у часі, наукова фантастика, трилер

Країна: США

Тривалість: 42 хв на серію

Рік: 2015-2018

Головний: Террі Маталас, Тревіс Фікетт

Серіал розповідає про подорож мандрівника в часі, який повертається в минуле, щоб запобігти вивільненню смертоносного вірусу, що знищив людство. Зіткнувшись з небезпечними супротивниками й зустрівши несподіваних союзників, він змагається з часом, щоб врятувати людство від вимирання.

"Доктор Хто"

Рейтинг IMDB: 8.6/10

Жанр: Подорож у часі, наукова фантастика, пригоди

Країна: Велика Британія

Тривалість: 45 хв на серію

Рік: 2005 - дотепер

Головний продюсер: Рассел Т Девіс, Стівен Моффат, Кріс Чібналл

Це багатосерійний британський серіал, що розповідає про пригоди Доктора, інопланетянина, який мандрує в часі, і має здатність регенеруватися. Разом із вірною супутницею, головний герой досліджує час і простір, зіштовхуючись з різними позаземними загрозами та відстоюючи справедливість.

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