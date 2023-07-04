П'ять знаменитостей, які стали батьками близнюків: подвійне щастя

Поява на світ дитини є незвичайною подією, але уявіть собі, як приємно дізнатися, що ви чекаєте не одного, а двох малюків! Багатьом знаменитостям пощастило стати батьками близнюків, і можна з упевненістю сказати, що їхнє життя було сповнене подвоєним коханням, сміхом і хвилюванням.

Дженніфер Лопес та Марк Ентоні: Динамічний дует

У 2004 році Дженніфер Лопес і Марк Ентоні обмінялися клятвами, а через чотири роки їхня родина збільшилася з появою близнюків Емме і Максиміліана. Хоча Дженніфер і Марк зрештою пішли різними шляхами, їх увага, як і раніше, зосереджена на спільному вихованні та підтримці гармонійних відносин заради своїх дітей.

Насправді, колишня пара навіть співпрацювала над музичним альбомом, демонструючи свою дружбу та любов до близнюків. Під час інтерв'ю на шоу "Live With Kelly and Ryan" Дженніфер сказала: "Ми просто у дуже хорошому місці, і діти проводять більше часу з нами двома разом і бачать, як ми працюємо разом. Залишатися поряд корисно для всієї родини".

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Бейонсе та Джей-Зі: Подвійна доза долі

У 2017 році Бейонсе та Jay-Z поповнили свою родину двома новонародженими Румі та Сером. Оголошення Бейонсе про вагітність підірвало інтернет і стало одним із найпопулярніших повідомлень у Instagram.

З того часу пара воліє тримати життя своїх близнюків у таємниці, зрідка показуючи шанувальникам дорогоцінні сімейні моменти. Бейонсе одного разу поділилася з Us Weekly: "Дівчинка справді збирається правити світом, а хлопчик, як і тато, спокійний і незворушний".

Анджеліна Джолі та Бред Пітт: розширення їхньої унікальної родини

За час свого шлюбу Анджеліна Джолі та Бред Пітт розширили свою сім'ю як шляхом усиновлення, так і біологічним шляхом. У 2008 році Анджеліна народила їхніх молодших дітей, близнюків Нокса та Вів'єн.

Попри те, що вони не привертають до себе уваги, вони йдуть стопами своєї матері в області філантропії. У 2019 році близнюки були помічені за продажем ласощів для собак у місцевому собачому парку, щоб підтримати організацію порятунку тварин "Надія для лап".

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Сара Джессіка Паркер і Метью Бродерік: Подвійне захоплення

Сім'я Сари Джессіки Паркер та Метью Бродеріка збільшилася вдвічі, коли у 2009 році за допомогою сурогатної матері у них народилися дівчата-близнюки Меріон та Табіта. Хоча пара воліє тримати життя своїх дітей поза увагою громадськості, SJP вийшла в Instagram, щоб поділитися сердечним посланням до дня народження близнюків.

"Ви перевернули наше життя з ніг на голову, заповнили і продовжуєте заповнювати весь простір, що залишився, нескінченними сюрпризами, романтикою, сентиментальністю, мистецтвом і щедрістю любові, про яку ми навіть не підозрювали", - з любов'ю написала вона.

Кім Джонсон і Роберт Хер'явек: Радість множиться

У 2018 році в житті Кім Джонсон та Роберта Херджавека з'явилися близнюки Хейвен та Хадсон. Кім ласкаво описує свій чарівний дует, кажучи: "Хейвен, наша маленька дівчинка бос. Я думаю, це дівоча риса. А Хадсон, він просто найщасливіший малюк".

"Він просто обожнює свою сестру. Але вони обоє такі милі та чарівні і починають взаємодіяти, так що на це приємно дивитися", - поділилася Кім в інтерв'ю HollywoodLife.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповідали, як сім знаменитих чоловіків коригували свою зовнішність.

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