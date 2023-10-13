П'ятниця 13-го: як проводити цей день, що можна і чого не можна робити

П'ятниця 13-го, також відома як день неприємностей, посідає важливе місце в народній культурі завдяки поширеним забобонам і міфам. Люди залишаються обережними і настороженими, очікуючи потенційних неприємностей у цей день.

Історія п'ятниці 13-го інтригує. З медичної точки зору це вважається фобією, в той час як психологи і психотерапевти називають її "параскаведекатріафобією", що охоплює страх перед п'ятницею 13-го.

Одне з поширених пояснень походження п'ятниці 13-го, популярне в книгах з альтернативної історії та езотерики, пов'язане з історією ордену тамплієрів. Саме в п'ятницю, 13 жовтня 1307 року, французький король Філіп IV наказав заарештувати і стратити всіх членів ордену, включаючи його вище керівництво. За легендою, ці приречені особи прокляли короля.

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Цікаво, що у другій половині 20-го століття термін "п'ятниця 13-го" набув ще більшої популярності завдяки серії фільмів жахів, випущених під тією ж назвою, перша частина яких вийшла на екрани у 1980 році.

Коли мова йде про "П'ятницю 13-го", є певні речі, яких слід уникати. Бажано не експериментувати бездумно зі своїм здоров'ям, з обережністю займатися спортом і важкою атлетикою, утриматися від надмірного вживання рідини, не будувати довгострокових планів, не обговорювати мрії, не шукати нову роботу, не зациклюватися на злих або демонічних думках, не відвідувати лазні, не вступати в суперечки, не вдаватися до імпульсивних дій, не ходити під драбиною.

Однак є й позитивні моменти, пов'язані з п'ятницею 13-го. Рекомендується зберігати позитивний настрій і загадувати бажання для себе і своїх близьких.

Крім того, з цим містичним днем пов'язані різні забобони та прикмети. Вважається, що рослини можуть перестати рости або приносити плоди. Вирушаючи в далекі подорожі в цей день, можна зіткнутися з неприємностями в дорозі.

Позичати гроші розглядається як потенційна загроза фінансовій удачі. Не рекомендується думати про щось погане, стоячи в цей день перед дзеркалом. Також не рекомендується надмірно веселитися, оскільки можна накликати на себе нещастя.

Нагадаємо, ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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