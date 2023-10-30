Різниця між дизельним паливом та бензином: вплив на довкілля

UAportal підготував матеріал, щодо різниці між дизельним та бензиновим паливом. Пропонуємо дізнатися різницю в складі, впливі на навколишнє середовище, доступності, технічному обслуговуванні та витратах.

Склад

Дизель і бензин є широко використовуваними видами палива для транспортних засобів. Між ними існують чіткі відмінності. Однією з головних відмінностей є їхній склад. Дизельне паливо є важчим і густішим порівняно з бензином.

Вплив на довкілля

Ще одна суттєва відмінність між дизельним паливом і бензином полягає в їхньому впливі на навколишнє середовище. Дизельні двигуни, як правило, виробляють більше викидів парникових газів у порівнянні з бензиновими двигунами.

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Доступність

Що стосується доступності, то бензин має більш розгалужену мережу заправних станцій порівняно з дизельним паливом. Однак дизельні заправки менш поширені і в основному обслуговують комерційні автомобілі та великі транспортні засоби з дизельним двигуном.

Обслуговування

Обслуговування та довговічність також є ключовими факторами, які слід враховувати при порівнянні дизельного та бензинового палива. Дизельні двигуни, як правило, складаються з міцніших компонентів, що робить їх довговічнішими та надійнішими в довгостроковій перспективі.

Вартість

Дизельне паливо, як правило, дорожче порівняно з бензином. Однак, автомобілі на дизельному паливі часто пропонують кращу паливну ефективність, що може компенсувати вищу вартість пального.

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