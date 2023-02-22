З віником і газетою: топ-5 побутових лайфхаків, які полегшать ваше життя

UAportal підготував добірку з п'яти лайфхаків, які допоможуть зробити повсякденні завдання простішими та ефективнішими. У цій статті ми наведемо докладні інструкції та приклади п'яти поширених побутових лайфхаків.

Перший лайфхак – це класичний метод "віник та совок". Цей простий прийом передбачає використання обох рук для того, щоб однією рукою змітати сміття віником, а іншою тримати совок. Ця проста в освоєнні навичка допоможе швидко і ефективно підтримувати чистоту підлог без необхідності пересувати важкі меблі.

Другий лайфхак полягає у використанні газети для полірування вікон. Газета напрочуд ефективно видаляє розлучення з вікон, якщо використовувати її з невеликою кількістю засобу для чищення або води. Вона також не залишає слідів, що робить її ідеальним засобом для очищення скляних поверхонь, таких як дзеркала та підвіконня.

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Третій лайфхак стосується організації. Якщо вам потрібно зберігати речі в тісному просторі, наприклад у шафах або буфетах, використовуйте невеликі кошики або контейнери, щоб все було акуратно організовано. Маркування кожного кошика полегшить пошук необхідного у потрібний момент!

Четвертий лайфхак – запастися пакетами із зип-топом для зберігання продуктів. Вони чудово підходять для заморожування залишків їжі або зберігання закусок у ланч-боксах протягом тижня.

Зрештою, п'ятий лайфхак стосується прання: якщо у вас закінчився пральний порошок, а пом'якшувач тканини залишився, використовуйте його. Він містить достатньо поверхнево-активних речовин, щоб у крайньому випадку діяти як пральний порошок!

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