Найдорожчі дорогоцінні камені у світі: чому за них готові віддати стільки

Дорогоцінні камені протягом століть зачаровували людей своєю красою, рідкістю та надзвичайною цінністю. Вони прикрашали корони, ювелірні вироби та різноманітні дорогоцінні артефакти протягом усієї історії. UAportal підготував список з п'яти найдорожчих дорогоцінного каміння та виробів, які підкорили світ своєю пишністю.

Діамант "Рожева зірка"

На вершині нашого списку знаходиться діамант "Рожева зірка", що захоплює дух коштовний камінь, відомий своєю незвичайною красою та рідкісним рожевим кольором. Цей вишуканий діамант вагою 59,60 карата є найбільшим бездоганним діамантом фантазійного яскраво-рожевого кольору, коли-небудь оціненого Гемологічним інститутом Америки (GIA). На аукціоні його продали за рекордні 71,2 мільйона доларів, що робить його найдорожчим дорогоцінним каменем у світі.

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Діамант "Блакитний місяць"

На другому місці – діамант "Блакитний місяць", відомий своїм чарівним блакитним відтінком, що нагадує безтурботне нічне небо. Цей чудовий камінь важить 12,03 карати і є внутрішньо бездоганним, що ще більше посилює його привабливість. Діамант "Блакитний місяць" встановив новий рекорд за найвищою ціною за карат діаманта, врятувавши на аукціоні 48,4 мільйона доларів.

Діамант "Хоуп"

Наступний у нашому списку – легендарний діамант "Хоуп", уславлений дорогоцінний камінь, оповитий таємницею та чарівністю. Цей рідкісний блакитний діамант важить 45,52 карата і має захоплюючу історію, що сягає глибини століть. Попри свою чарівну красу, діамант "Надія", як кажуть, несе на собі прокляття, що робить його ще більш інтригуючим і затребуваним коштовним каменем. Його оцінна вартість складає 250 мільйонів доларів.

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Нефритове намисто

Відійшовши від діамантів, ми стикаємося з намистом з нефриту, символом розкоші та елегантності. Жадеїт, відомий своїм яскравим зеленим кольором та вишуканою прозорістю, високо цінується в китайській культурі. Це незвичайне намисто складається з 27 бездоганних нефритових намистин і прикрашене діамантовою застібкою. Воно було продано за приголомшливу суму в 27,4 мільйона доларів США, що затвердило його в статусі одного з найдорожчих ювелірних виробів з дорогоцінним камінням, яке коли-небудь було продано.

Рубін "Санрайз"

Завершує наш список рубін "Санрайз" – чарівний дорогоцінний камінь, шанований за свій насичений червоний відтінок та разючі розміри. Цей винятковий рубін вагою 25,59 карата є одним з найбільших і прекрасних колись виявлених. Рубін Санрайз має дивовижну чистоту і поміщений у кільце, прикрашене діамантами, що ще більше посилює його привабливість. Він був проданий за приголомшливі 30 мільйонів доларів, що робить його одним з найдорожчих рубінів, які колись були продані на аукціоні.

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