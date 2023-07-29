Найпопулярніші серіали про школу останніх років: дорослішайте разом з головними героями

Найкращі серіали про школу з 2018 по 2021 рік

UAportal підготував підбірку найпопулярніших серіалів шкільної тематики. Вони вийшли на наші екрани у період з 2018 по 2021 рік.

"Еліта"

Рейтинг IMDb: 7.6

Жанр: школа, кримінал, драма

Країна виробництва: Іспанія

Тривалість: 50 хвилин на серію

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Zeta Studios

У фільмі Лас-Енсінас, найексклюзивніша школа Іспанії, стає осередком скандалів та інтриг, коли троє студентів з робітничого класу отримують стипендії на навчання. Напруга між заможними студентами та новачками зростає, з'являються таємниці та суперництво, що призводить до шокуючого вбивства, яке потрясає всю школу.

"Сексуальне виховання"

Рейтинг IMDb: 8.3

Жанр: школа, комедія, драма

Країна виробництва: Велика Британія

Тривалість: 45 хвилин на серію

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер: Embark Films

"Сексуальне виховання" розповідає про Отіса Мілберна, соціально незручного старшокласника, чия мати – секс-терапевт. Незважаючи на відсутність особистого досвіду, Отіс стає несподіваним експертом у наданні сексуальних порад своїм однокласникам, формуючи підпільний бізнес секс-терапії разом із бунтівною Мейв Вайлі.

"Ейфорія"

Рейтинг IMDb: 8.4

Жанр: школа, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 55 хвилин на серію

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер: Electric Productions

У "Ейфорії" серіал пропонує непохитний і відвертий погляд на життя кількох старшокласників, які борються із залежністю, травмою та проблемами ідентичності. Рю, 17-річна наркозалежна, що одужує, розповідає про свою боротьбу та боротьбу своїх друзів, у тому числі Джулс, трансгендерної дівчини, яка нещодавно переїхала до міста.

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"Я ніколи не..."

Рейтинг IMDb: 7.9

Жанр: школа, комедія, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 30 хвилин на серію

Рік виробництва: 2020

Головний продюсер: Laugh Riot Productions

Подорож індійсько-американського підлітка Деві Вішвакумар, який долає виклики шкільного життя, переживаючи нещодавню втрату батька. Вирішивши покращити свій соціальний статус, Деві розпочинає пошуки популярності, часто потрапляючи в кумедні та незручні ситуації.

"Велика армія"

Рейтинг IMDb: 7.0

Жанр: школа, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 60 хвилин на серію

Рік виробництва: 2020

Головний продюсер: Urban Studios

Серіал занурює нас у життя п'ятьох різних учнів, які відвідують найбільшу державну середню школу в Брукліні. Джої, Дом, Джейсон, Лейла та Сіддхартха походять з різних верств суспільства, але їх об'єднує спільна боротьба за ідентичність, справедливість та особистісне зростання.

Нагадаємо, деякі серіали залишилися у серцях глядачів назавжди. Тому ми пропонуємо підбірку 10 найкращих серіалів усіх часів.

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