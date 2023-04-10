Секрет соковитих та пухких котлет в одному інгридієнті: рецепт
Секрет соковитих та пухких котлет в одному інгридієнті: рецепт
Котлети люблять всі. Але не всі вміють їх готувати. Є кілька лацфхаків, як зробити котлети соковитими та пухкими – UaPortal підкаже.
Більш смачними та пухкими котлети робить хліб.
- Хлібний м’якуш вбирає зайву вологу та ущільнює м‘ясну масу, полегшує процес смаження. Завдяки хлібу котлети не розвалюються.
- Додає котлетам м’якості та пишності
- Утримує сік всередині котлети, зберігаючи максимум смаку та аромату.
- Беріть білий хліб для котлет, краще той, що вже полежав кілька днів. Перед додаванням у фарш розмочіть його у молоці, крім випадків, коли додаєте його, щоб увібрати зайву вологу.
Читайте також: Сім страв на останні дні Великого посту.
Ще кілька лайфхаків:
- Обирайте правильне м’ясо: звертайте увагу на шмат з невеликою кількістю жиру, додайте до фаршу сиру картоплю – вона зробить його соковитішим.
- Не додавайте багато яєць – вони роблять котлети жорсткими. На півкіло м’яса йде 1 яйце.
- Якщо немає хліба, можете додати до котлет сухарі – вони виконають ту ж функцію.
- Не тримайте котлети на сковороді занадто довго.
Радимо звернути увагу на рецепт домашніх цукерок без випікання.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!