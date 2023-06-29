Сексуальне насильство і знущання: П'ять знаменитостей Голлівуду у яких було складне дитинство

У наші дні ми бачимо їх успішними, сильними особистостями, які домінують у індустрії розваг. Проте за їхніми гламурними фасадами ховається минуле, сповнене труднощів та негараздів, про які більшість людей навіть не підозрює. UAportal підготував список п'яти знаменитостей, які пережили важке дитинство, перемогли свої обставини та стали надихаючими фігурами.

Том Круз

Том Круз, культовий голлівудський актор, вийшов із бідної та неблагополучної родини. У дитинстві він був свідком неповажної поведінки батька щодо матері, що в результаті призвело до того, що батько пішов із сім'ї, коли Тому було лише 12 років.

Щоб звести кінці з кінцями, матері Тома доводилося працювати на кількох роботах і навіть дітям доводилося підробляти. Попри ці труднощі, кар'єра Тома пішла вгору після фільму "Ризований бізнес", в якому він отримав проривну роль у віці 21 року.

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Демі Мур

Шлях Демі Мур до успіху було сформовано бурхливим дитинством. Її батько покинув вагітну матір ще до народження Демі, залишивши їх наодинці із життєвими труднощами. Її мати знову вийшла заміж за людину, яка страждає на ігрову залежність, що призвело до фінансових труднощів.

Крім того, Демі доводилося боротися з невпевненістю в собі, у тому числі носити брекети і приховувати сильну косоокість за допомогою величезних окулярів, що робило її мішенню для знущань. Тим не менш, матері Демі вдалося накопичити достатньо грошей, щоб забезпечити необхідну підтримку своєї дочки, що допомогло їй подолати ці труднощі.

Шарліз Терон

Дитинство Шарліз Терон було затьмарено хронічним алкоголізмом та жорстокою поведінкою її батька. Ситуація загострилася до трагічної точки, коли її мати Герда Терон смертельно поранила батька Шарліз під час гарячої суперечки, свідком якої була сама Шарліз у віці 15 років. Попри цю подію, що травмує, Шарліз не тримає зла на свою матір, визнаючи, що дії її матері врятували життя їм обом.

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Дрю Беррімор

Ранні роки актриси Дрю Беррімор були далекі від казки. У дитинстві жорстока поведінка батька щодо її матері була постійним джерелом страждань. Попри бурхливе домашнє життя, доля відчинила двері для юної Дрю, коли вона пішла з матір'ю на прослуховування і привернула увагу режисера, що призвело до її першої участі у рекламі собачого корму.

На жаль, квартира її матері у Лос-Анджелесі стала центром алкогольних посиденьок, позбавивши Дрю нормального дитинства. У ранньому віці вона звикла до алкоголю і наркотиків, боролася із залежністю і навіть намагалася накласти на себе руки у 14 років. Однак Дрю зуміла перевернути своє життя, а згодом написала автобіографію, щоб поділитися своєю історією та надихнути інших.

Опра Вінфрі

Опра Вінфрі, нині відома телеведуча і одна з найвпливовіших жінок у світі, зіткнулася з величезними труднощами під час свого виховання. Опра була обділена увагою батьків, її виховувала строга бабуся, яка вдавалася до фізичного насильства як засіб підтримки дисципліни.

На жаль, вона пережила сексуальне насильство з боку членів своєї сім'ї, включаючи двоюрідну сестру, братів, їхніх друзів і навіть рідного дядька. У ніжному віці 14 років Опра завагітніла і в момент розпачу спробувала покінчити життя самогубством. Хоча вона втратила дитину при народженні, Опра знайшла надію, знайшовши притулок у свого батька, який надав їй підтримку, необхідну для здобуття вищої освіти та відновлення свого життя.

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