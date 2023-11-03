Скраб для тіла: який ефект він має у догляді за шкірою

Скраби для тіла мають як переваги, так і недоліки у догляді за шкірою. У цій статті UAportal заглибився в міркування, пов'язані з використанням скрабів для тіла, щоб допомогти отримати повне уявлення про їхній вплив.

Переваги скрабів для тіла:

Відлущування. Скраби для тіла допомагають відлущити шкіру, видаляючи ороговілі клітини, залишаючи після себе гладеньку та омолоджену поверхню шкіри.

Покращення кровообігу. Масажні рухи при нанесенні скрабу для тіла допомагають стимулювати кровообіг, що може призвести до більш здорового кольору шкіри.

Пом'якшувальний ефект. Компоненти скрабів для тіла зволожують і пом'якшують шкіру, надаючи їй більш гладкого і молодого вигляду.

Читайте також: Як запобігти появі зморшок: косметологи радять робить це щодня

Недоліки скрабів для тіла:

Подразнення шкіри. Жорсткі скраби для тіла потенційно можуть викликати подразнення шкіри, що проявляється у вигляді почервоніння та лущення.

Алергічні реакції. У людей з підвищеною чутливістю можуть виникнути алергічні реакції на певні інгредієнти скрабів для тіла, такі як ароматизатори або ефірні олії.

Надмірне відлущування. Надмірне використання скрабів для тіла може порушити природний бар'єр шкіри, що призводить до сухості та підвищеної чутливості.

Нагадаємо, ми вже писали, як доглядати за шкірою після 40.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!