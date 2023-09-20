"Скарб": чи можна закопувати кавунові шкірки в землю

Багато садівників часто не помічають потенціалу кавунових кірок і просто викидають їх, не знаючи про їхню цінність як природного добрива. Однак існують прості способи їх використання для поліпшення стану ґрунту і підвищення врожайності городу. Крім того, є кілька розумних способів повторного використання кавунових кірок:

Додайте їх до компостної купи

Один з елементарних способів – додати шкірки до компостної купи. Якщо кидати їх на купу і періодично перемішувати, вони з часом розкладатимуться і перетворяться на багате поживними речовинами добриво. Деякі фермери навіть покривають компостну яму тонким шаром ґрунту.

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Створення "теплої грядки":

Викопайте траншею в центрі грядки, приблизно на дві третини її ширини, глибиною не менше 30 сантиметрів.

Землею сформуйте з обох боків горбки ґрунту.

Покладіть у траншею великі кавунові кірки, а потім дрібніші рослинні рештки і накрийте все це матеріалами, що швидко розкладаються, наприклад, соломою.

Щедро внесіть азотні добрива, наприклад, сечовину, щоб прискорити процес розкладання.

Обробіть грядку біологічним препаратом для знищення патогенних мікроорганізмів і запобігання кореневій гнилі.

Засипте траншею ґрунтом, вирівняйте грядку та накрийте її чорною тканиною спанбонд.

Через тиждень грядка буде готова до посадки.

Використання великих кавунових кірок

Якщо є половинка кавуна без м'якоті, її можна переробити на горщик для поживних речовин. За допомогою великого цвяха зробіть дренажні отвори в нижній частині кавунової шкірки. Наповніть її ґрунтом і злегка полийте. Посадіть у горщик невибагливу рослину, наприклад, м'яту. З часом кавун сам буде поступово удобрювати ґрунт. При цьому, не забувайте регулярно поливати горщик.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них можуть привабити тарганів.

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