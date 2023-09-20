"Сокровище": можно ли закапывать арбузные корки в землю

Многие садоводы часто не замечают потенциала арбузных корок и просто выбрасывают их, не зная об их ценности как природного удобрения. Однако существуют простые способы их использования для улучшения состояния почвы и повышения урожайности огорода. Кроме того, есть несколько разумных способов повторного использования арбузных корок:

Добавьте их в компостную кучу

Один из элементарных способов – добавить кожуры в компостную кучу. Если бросать их на кучу и периодически перемешивать, они со временем будут разлагаться и превратятся в богатое питательными веществами удобрение. Некоторые фермеры даже покрывают компостную яму тонким слоем почвы.

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Создание "теплой грядки":

Выкопайте траншею в центре грядки примерно на две трети ее ширины глубиной не менее 30 сантиметров.

Землей сформируйте с обеих сторон бугорки грунта.

Положите в траншею крупные арбузные корки, а затем более мелкие растительные остатки и накройте все это быстро разлагающимися материалами, например, соломой.

Щедро внесите азотные удобрения, например мочевину, чтобы ускорить процесс разложения.

Обработайте грядку биологическим препаратом для уничтожения патогенных микроорганизмов и предотвращения корневой гнили.

Засыпьте грунтом траншею, выровняйте грядку и накройте ее черной тканью спанбонд.

Через неделю грядка будет готова к посадке.

Использование больших арбузных корок

Если есть половинка арбуза без мякоти, его можно переделать в горшок для питательных веществ. С помощью большого гвоздя сделайте дренажные отверстия в нижней части арбузной кожуры. Наполните ее грунтом и слегка полейте. Посадите в горшок неприхотливое растение, например мяту. Со временем арбуз сам будет постепенно удобрять почву. При этом, не забывайте регулярно поливать горшок.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них могут привлечь тараканов.

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