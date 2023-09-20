"Скарб": чи можна закопувати кавунові шкірки в землю
Багато садівників часто не помічають потенціалу кавунових кірок і просто викидають їх, не знаючи про їхню цінність як природного добрива. Однак існують прості способи їх використання для поліпшення стану ґрунту і підвищення врожайності городу. Крім того, є кілька розумних способів повторного використання кавунових кірок:
Додайте їх до компостної купи
Один з елементарних способів – додати шкірки до компостної купи. Якщо кидати їх на купу і періодично перемішувати, вони з часом розкладатимуться і перетворяться на багате поживними речовинами добриво. Деякі фермери навіть покривають компостну яму тонким шаром ґрунту.
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Створення "теплої грядки":
- Викопайте траншею в центрі грядки, приблизно на дві третини її ширини, глибиною не менше 30 сантиметрів.
- Землею сформуйте з обох боків горбки ґрунту.
- Покладіть у траншею великі кавунові кірки, а потім дрібніші рослинні рештки і накрийте все це матеріалами, що швидко розкладаються, наприклад, соломою.
- Щедро внесіть азотні добрива, наприклад, сечовину, щоб прискорити процес розкладання.
- Обробіть грядку біологічним препаратом для знищення патогенних мікроорганізмів і запобігання кореневій гнилі.
- Засипте траншею ґрунтом, вирівняйте грядку та накрийте її чорною тканиною спанбонд.
- Через тиждень грядка буде готова до посадки.
Використання великих кавунових кірок
Якщо є половинка кавуна без м'якоті, її можна переробити на горщик для поживних речовин. За допомогою великого цвяха зробіть дренажні отвори в нижній частині кавунової шкірки. Наповніть її ґрунтом і злегка полийте. Посадіть у горщик невибагливу рослину, наприклад, м'яту. З часом кавун сам буде поступово удобрювати ґрунт. При цьому, не забувайте регулярно поливати горщик.
Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них можуть привабити тарганів.
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