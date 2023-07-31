Топ-5 фільмів для перегляду вдвох: створіть незабутній вечір для побачення

П'ять фільмів для перегляду у двох

Спільний перегляд фільмів – це чудовий момент для зближення та романтичної атмосфери. UAportal підготував топ-5 цікавих кінострічок, які ідеально підійдуть для побачення.

"Ла-Ла Ленд"

Рейтинг IMDb 8.0

Жанр: Комедія, драма, мюзикл

Країна: США, Гонконг

Тривалість 128 хвилин

Рік виробництва: 2016

Головний продюсер Фред Бергер, Джордан Горовіц, Гарі Гілберт, Марк Платт

Це історія кохання Мії, актриси-початківця, та Себастьяна, джазового піаніста, які підкорюють свої мрії в Лос-Анджелесі. Цей феєричний мюзикл запрошує нас у подорож романтики, мрій та жертв, на які ми йдемо заради кохання та мистецтва.

"Форма води"

Рейтинг IMDb 7.3

Жанр: Пригоди, драма, фентезі

Країна: США

Тривалість: 123 хвилини

Рік: 2017

Головний продюсер: Гільєрмо дель Торо, Джей Майлз Дейл

Сюжет розгортається в час холодної війни й знайомить глядачів з Елізою, німою жінкою, яка працює в секретній урядовій лабораторії. Її життя приймає несподіваного повороту, коли дівчина встановлює унікальний зв'язок зі земноводною істотою.

"Це безглузде кохання"

Рейтинг IMDb 7.4

Жанр: Комедія, драма, романтика

Країна: США

Тривалість: 118 хв

Рік: 2011

Головний продюсер: Стів Карелл, Деніз Ді Нові

Це весела й зворушлива комедія, яка розгортається навколо життя Девіда. Його життя йде шкереберть, коли він дізнається про зраду своєї дівчини. Дивакуватий незнайомець Кел робить усе, щоб допомогти головному герою пережити ці зміни в житті та зав'язати нові стосунки.

"Перед опівніччю"

Рейтинг IMDb 7.9

Жанр: Драма, романтика

Країна: США, Греція

Тривалість: 109 хв

Рік: 2013

Головний продюсер: Річард Лінклейтер, Крістос В. Константакопулос, Сара Вудхетч

Це третя частина романтичної трилогії "Перед сходом сонця". Сюжет розгортається в Греції, де Джессі та Селін, випадково зустрілися й провели разом ніч багато років тому. Кіно заглиблюється в складнощі стосунків, кохання та швидкоплинності часу.

"Винні зірки"

Рейтинг IMDb 7.7

Жанр: Драма, романтика

Країна: США

Тривалість: 126 хв

Рік: 2014

Головний продюсер: Вік Годфрі, Марті Боуен

Це історія про Хейзела й Оґастус, підлітків, які зустрілися й закохалися в групі для підтримки онкохворих. Вони вирушають у подорож, сповнену сміху, сліз та зворушливих одкровень. Фільм чудово показує силу кохання і стійкість людського духу.

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