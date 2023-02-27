Топ-5 літніх хитрощів, які зроблять життя простішим

Літній час є унікальним набором проблем і можливостей. Втім, кілька порад допоможуть залишатися організованими, продуктивними та економними, насолоджуючись сонячним світлом.

UAportal підготував п'ять літніх хитрощів, які допоможуть зробити життя простішим. Вони стосуються всіх сфер життя.

Перша порада стосується спрощення догляду за садом чи газоном – купіть роботизовану газонокосарку. З роботизованою газонокосаркою вам не доведеться турбуватися про те, щоб вручну штовхати її подвір'ям.

Це відмінний варіант для тих, хто хоче зручності, але ненавидить проводити годинник на вулиці під спекотним сонцем. Крім того, косарка економить витрати на паливо, оскільки в таких моделях не потрібно міняти бензин чи олію.

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Другий спосіб зберегти прохолоду в приміщенні – використовуйте плівку для тонування вікон. Цей продукт допомагає зменшити тепло, що проникає через вікна, блокуючи ультрафіолетові промені сонця, і водночас пропускає природне світло у ваш будинок чи офіс.

Вона також забезпечує конфіденційність без потреби постійно тримати жалюзі закритими. Плівка випускається в різних кольорах, тому вона може відповідати будь-якому стилю декору, що дозволяє подбати як про функціональність, так і естетику!

Один із найбюджетніших варіантів – купити охолоджувач повітря замість кондиціонера! Охолоджувачі повітря не вимагають дорогої установки, оскільки вони просто підключаються до розеток; крім того, вони досить добре працюють навіть при підключенні через подовжувачі.

Ці пристрої не тільки приносять полегшення у спекотні дні, але їх низька вартість робить їх ідеальним доповненням, особливо якщо ви хочете заощадити на рахунках за електрику.

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Гамаки бувають різних форм та розмірів, додають візуальної привабливості, а також зручності, забезпечуючи користувачам повну релаксацію на відкритому повітрі. Витративши небагато часу та зусиль на створення власного гамака з макраме, можна отримати повний контроль над уподобаннями у дизайні, що забезпечить власникам будинку максимальне задоволення після завершення роботи.

Використання кімнатних рослин, таких як сукуленти та кактуси, служить декільком цілям. Вони додають естетичну цінність у приміщення та одночасно підвищують рівень вологості. Використання кімнатних рослин також прикрашає приміщення і дає додатковий кисень, що виділяється рослинами.

Нагадаємо, прагнучи прикрасити інтер'єр або поповнити домашню колекцію рослин, часто обирають такого представника, як оранжевий хлорофітум. Він невимогливий до догляду та не відрізняється примхливим характером.

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