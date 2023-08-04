Топ-5 найкращих фільмів про школу: пориньте в атмосферу уроків та першого кохання
Якщо ви полюбляєте кіно про школу, дорослішання та перше кохання, то ця добірка точно вам сподобається. UAportal підготував п'ять фільмів цього жанру.
"Переваги скромників"
Рейтинг IMDB: 8.0
Жанр: Драма, романтика
Країна: США
Тривалість: 102 хвилини
Рік виробництва: 2012
Головний продюсер: Джон Малкович
Чарлі, інтровертний і соціально незграбний першокурсник старшої школи, який не може знайти собі друзів. Подолавши складнощі підліткового віку, головний герой заводить дружбу з Семом і Патріком. Разом вони вирушають у трансформаційну подорож самопізнання, досліджуючи теми кохання, дружби та гірко-солодкої краси дорослішання.
"Відмінниця легкої поведінки"
Рейтинг IMDB 7.0
Жанр: Комедія, романтика
Країна: США
Тривалість: 92 хвилини
Рік: 2010
Головний продюсер: Занне Девайн
Олів опиняється в центрі шкільних пліток, вдаючи, що має репутацію розпусної дівчини. Коли її вигадані історії виходять з-під контролю, дівчину починають обливати брудом. Відтак дівчина долає наслідки свого вчинку та засвоює цінні уроки про чесність, самовираження та чесність.
"Суперпоганий"
Рейтинг IMDB: 7.6
Жанр: Комедія
Країна: США
Тривалість 113 хвилин
Рік виробництва: 2007
Головний продюсер Джадд Апатоу
Найкращі друзі Сет та Еван долають труднощі останніх тижнів навчання у старшій школі. Вирішивши відзначитися перед випускним, дует вирушає в дику пригоду з вечірками, романтикою та несподіваними зустрічами.
"Круті дівчата"
Рейтинг IMDB 7.0
Жанр: комедія Комедія
Країна: США, Канада
Тривалість: 97 хвилин
Рік виробництва: 2004
Головний продюсер Лорн Майклз
Провівши все дитинство в Африці, підліток Кейді Герон, потрапляє в безжалісний світ старшої школи, в якій панує соціальна ієрархія. Її залучають у маніпулятивні схеми популярного угруповання "Пластики", в якому дівчина засвоює цінні уроки про справжню дружбу та підтримку.
"Гаррі Поттер і напівкровний принц"
Рейтинг IMDB: 7.6
Жанр: Пригоди, фентезі
Країна: Великобританія , США
Тривалість 153 хвилини
Рік виробництва: 2009
Головний продюсер Девід Гейман
Це шоста частина улюбленої серії про Гаррі Поттера. Школа чаклунства Гоґвортс потерпає від загрози з боку Лорда Водеморта. Гаррі та його друзі, долаючи підліткові романи та інші труднощі, знаходять важливі підказки про минуле Темного Лорда.
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