Топ-5 найкращих фільмів з Робертом Паттінсоном: обов'язкові для перегляду

Роберт Паттінсон – талановитий англійський актор, що підкорив глядацькі серця по всьому світі. UAportal підготував топ-5 найкращих фільмів за його участю.

"Маяк"

Рейтинг IMDb: 7.5

Жанр: Жахи, драма

Країна: США

Тривалість: 1 год 49 хв

Рік: 2019

Головний продюсер: Роберт Еггерс

Сюжет розгортається наприкінці 1800-х років, коли Ефраїм Вінслоу, разом із загадковим Томасом Вейком, починає працювати доглядачем маяка на віддаленому та таємничому острові. В умовах ізоляції та божевілля, чоловіки розмірковують про своє минуле та таємниці.

"Гарні часи"

Рейтинг IMDb: 7.6

Жанр: Кримінал, драма, трилер

Країна: США

Тривалість: 1 год 41 хв

Рік: 2017

Головний продюсер: Брати Сафді

Роберт Паттінсон перевтілюється в Конні Нікаса, грабіжника банку, який відчайдушно намагається звільнити свого брата з-під варти після того, як пограбування пішло шкереберть. Глядачі поринуть у наповнену напругою поїздку крізь суворе підземелля Нью-Йорка, де головний герой подорожує кримінальним світом, приймаючи безрозсудні рішення у відчайдушній спробі вирватися на волю.

"Космополіс"

Рейтинг IMDb: 5.9

Жанр: Драма

Країна: Канада, Франція, Італія, Португалія.

Тривалість: 1 год 49 хв

Рік: 2012

Головний продюсер: Девід Кроненберг

Ерік Паккер, молодий менеджер з управління активами мільярдера, що вирушає в сюрреалістичну подорож Манхеттеном у своєму розкішному лімузині. Дорогою він розмірковує на тему багатства, влади та місця в суспільстві.

"Ровер"

Рейтинг IMDb: 6.4

Жанр: Кримінал, драма, науково-фантастичний

Країна: Австралія

Тривалість: 1 год 42 хв

Рік: 2014

Головний продюсер: Девід Мішод

Сюжет фільму розгортається в постапокаліптичній Австралії й розповідає історію Рейнольдса, загадкового молодого чоловіка, який є ключем до розблокування викраденого автомобіля Еріка. Коли чоловіки разом вирушають у небезпечну подорож безлюдним ландшафтом, між ними виникає складний зв'язок, адже вони повинні подолати важкі випробування й зіштовхнутися зі своїм минулим.

"Сутінки"

Рейтинг IMDb: 5.2

Жанр: Драма, фентезі, романтика

Країна: США

Тривалість: 2 години 2 хв

Рік: 2008

Головний продюсер: Кетрін Гардвік

Роберт Паттінсон зіграв роль Едварда Каллена, вампіра, що закохується в людину Беллу Свон. Їхній заборонений роман повинен перейти через труднощі надприродного світу, який наповнений перевертнями та вампірськими кланами.

Раніше, UaPortal порекомендував топ-5 найкращих фільмів з Джонні Деппом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!