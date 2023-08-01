Топ-5 найкращих фільмів з Робертом Паттінсоном: обов'язкові для перегляду
Роберт Паттінсон – талановитий англійський актор, що підкорив глядацькі серця по всьому світі. UAportal підготував топ-5 найкращих фільмів за його участю.
"Маяк"
Рейтинг IMDb: 7.5
Жанр: Жахи, драма
Країна: США
Тривалість: 1 год 49 хв
Рік: 2019
Головний продюсер: Роберт Еггерс
Сюжет розгортається наприкінці 1800-х років, коли Ефраїм Вінслоу, разом із загадковим Томасом Вейком, починає працювати доглядачем маяка на віддаленому та таємничому острові. В умовах ізоляції та божевілля, чоловіки розмірковують про своє минуле та таємниці.
"Гарні часи"
Рейтинг IMDb: 7.6
Жанр: Кримінал, драма, трилер
Країна: США
Тривалість: 1 год 41 хв
Рік: 2017
Головний продюсер: Брати Сафді
Роберт Паттінсон перевтілюється в Конні Нікаса, грабіжника банку, який відчайдушно намагається звільнити свого брата з-під варти після того, як пограбування пішло шкереберть. Глядачі поринуть у наповнену напругою поїздку крізь суворе підземелля Нью-Йорка, де головний герой подорожує кримінальним світом, приймаючи безрозсудні рішення у відчайдушній спробі вирватися на волю.
"Космополіс"
Рейтинг IMDb: 5.9
Жанр: Драма
Країна: Канада, Франція, Італія, Португалія.
Тривалість: 1 год 49 хв
Рік: 2012
Головний продюсер: Девід Кроненберг
Ерік Паккер, молодий менеджер з управління активами мільярдера, що вирушає в сюрреалістичну подорож Манхеттеном у своєму розкішному лімузині. Дорогою він розмірковує на тему багатства, влади та місця в суспільстві.
"Ровер"
Рейтинг IMDb: 6.4
Жанр: Кримінал, драма, науково-фантастичний
Країна: Австралія
Тривалість: 1 год 42 хв
Рік: 2014
Головний продюсер: Девід Мішод
Сюжет фільму розгортається в постапокаліптичній Австралії й розповідає історію Рейнольдса, загадкового молодого чоловіка, який є ключем до розблокування викраденого автомобіля Еріка. Коли чоловіки разом вирушають у небезпечну подорож безлюдним ландшафтом, між ними виникає складний зв'язок, адже вони повинні подолати важкі випробування й зіштовхнутися зі своїм минулим.
"Сутінки"
Рейтинг IMDb: 5.2
Жанр: Драма, фентезі, романтика
Країна: США
Тривалість: 2 години 2 хв
Рік: 2008
Головний продюсер: Кетрін Гардвік
Роберт Паттінсон зіграв роль Едварда Каллена, вампіра, що закохується в людину Беллу Свон. Їхній заборонений роман повинен перейти через труднощі надприродного світу, який наповнений перевертнями та вампірськими кланами.
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