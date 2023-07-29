Топ-5 найкращих мультфільмів для перегляду з дітьми: створіть сімейний кіносеанс
Сімейні кіносеанси – це чудовий спосіб спільного проведення часу. Відтак ви маєте можливість разом зі дітьми перенестися в чарівні світи й створити незабутні спогади. UAportal підготував топ-5 мультфільмів з 2010 по 2015 року, які зачарують серця як дорослих, так і малих.
"Історія іграшок 3"
Рейтинг IMDB: 8.2
Жанр: Анімація, пригоди, комедія
Країна: США
Тривалість: 103 хв
Рік: 2010
Виробництво: Pixar Animation Studios
Сюжет розгортається навколо захопливої подорожі Вуді, Базза Лайтера та їхніх улюблених іграшкових друзів. Коли Енді готується до вступу в коледж, іграшки опиняються в дитячому садку, де на них чекають нові пригоди та несподівані виклики. Цей анімаційний шедевр досліджує теми дружби, вірності, а також розкриває проблематику переходу від дитинства до юності.
"Крижане серце"
Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: Анімація, пригоди, комедія
Країна: США
Тривалість: 102 хв
Рік: 2013
Виробництво: Walt Disney Animation Studios
Ельза володіє силою, за допомогою якої може створювати лід і сніг. Однак її здібності ненавмисно занурюють королівство Арендель у вічну зиму. Разом із суворим гірським чоловіком Крістофом, його вірним оленем Свеном та милим сніговиком Олафом, Анна вирушає в подорож, щоб врятувати сестру та розморозити їхній крижаний світ.
"Ваяна"
Рейтинг IMDB: 7.6
Жанр: Анімація, пригоди, комедія
Країна: США
Тривалість: 107 хв
Рік: 2016
Виробництво: Walt Disney Animation Studios
Енергійна дівчинка Ваяна мандрує безкраїм океаном, щоб врятувати свій народ. Разом з напівбогом Мауї, головна героїня зустрічає незвичні острови, міфічні істоти, а також відкриває власну силу. Мультфільм знайомить нас з красою полінезійської культури, а також доносить потужний меседж про самопізнання, хоробрість і важливість збереження своєї спадщини.
"Lego Фільм"
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Анімація, бойовик, пригоди
Країна: США, Данія, Австралія
Тривалість: 100 хв
Рік: 2014
Виробництво: Warner Animation Group
Коли звичайну мініфігурку Лего, на ім'я Еммет, помилково називають "Обраним", він поринає в пригоди, щоб зупинити злого Лорда Бізнеса, який склеює його світ воєдино. Мультик наповнений гумором, приголомшливою анімацією.
"Нікчемний Я"
Рейтинг IMDB: 7.6
Жанр Анімація, пригоди, комедія
Країна: США, Франція
Тривалість: 95 хв
Рік: 2010
Виробництво: Illumination Entertainment
Милий суперлиходій Ґрю вирішив стати найбільшим злочинцем усіх часів. Однак його плани несподівано змінюються, коли він всиновлює трьох чарівних дівчаток-сиріт. Виконуючи місію з викрадення місяця, головний герой відкриває для себе справжнє значення сім'ї, любові та сили спокути.
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