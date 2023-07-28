Топ-5 найпопулярніших серіалів про супергероїв останніх років: обов'язкові до перегляду

UAportal підготував вичерпний огляд найкращих супергеройських серіалів. Вони вийшли на екрани у 2018-2023 роках.

"Академія Амбрелла"

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: супергеройський

Країна виробництва: США

Тривалість: 50 хвилин на серію

Рік виробництва: 2019-2020

Головний продюсер: Dark Horse Entertainment

У ексцентричній сімейній драмі про супергероїв семеро людей, народжених за загадкових обставин, усиновлені таємничим мільярдером і виховані як рідні брати та сестри, борються зі злочинністю. Ставши дорослими, вони возз'єднуються після смерті батька, але лише для того, щоб розкрити темні сімейні таємниці та зіткнутися з апокаліпсисом, що насувається.

"Шибайголова"

Рейтинг IMDB 8.6

Жанр: супергеройський

Країна виробництва: США

Тривалість: 55 хвилин на серію

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Marvel Television

Адвокат вдень і месник вночі, Метт Мердок, осліпнувши в дитинстві, використовує свої загострені відчуття для боротьби зі злочинністю на Пекельній кухні як герой у масці Шибайголови. У цьому захоплюючому серіалі невпинне прагнення Мердока до справедливості зіштовхує його з грізними супротивниками, серед яких загадковий і смертоносний Кінгпін Вілсон Фіск, випробовуючи його фізичні та моральні межі.

"Люк Кейдж"

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: супергеройський

Країна виробництва: США

Тривалість: 50 хвилин на серію

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Marvel Television

Серіал, події якого розгортаються в Гарлемі, розповідає про Люка Кейджа, куленепробивного і надлюдськи сильного чоловіка з минулим, оповитим таємницею. Прагнучи захистити свою громаду, Кейдж вступає в боротьбу з корупцією та злочинністю, яку очолює безжальна Мерайя Діллард. Його шлях до того, щоб стати героєм для мешканців Гарлема, сповнений викликів, особистих дилем і боротьби за те, щоб робити те, що правильно.

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"Залізний кулак"

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: супергеройський

Країна виробництва: США

Тривалість: 52 хвилини на серію

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Marvel Television

Денні Ренд, якого багато років вважали загиблим, повертається до Нью-Йорка як спадкоємець багатомільярдної корпорації своєї родини. Однак він також є безсмертним Залізним Кулаком, живою зброєю, натренованою в бойових мистецтвах. У боротьбі з корпоративною корупцією та містичними загрозами Ренд мусить прийняти свою спадщину, щоб захистити місто і протистояти своєму тіньовому минулому.

"Джессіка Джонс"

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: супергеройський

Країна виробництва: США

Тривалість 56 хвилин на серію

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Marvel Television

Цей захоплюючий серіал у стилі нео-нуар розповідає про Джесіку Джонс, колишню супергероїню, яка стала приватним детективом і бореться з посттравматичним стресовим розладом. Вона використовує свою неабияку силу та стійкість для розкриття справ, водночас борючись зі своїм заклятим ворогом – Кілгрейвом, який контролює свідомість. Серіал заглиблюється в теми травми, влади та спокути, коли Джонс долає складнощі свого життя як героя та людини, що вижила.

Нагадаємо, UAportal підготував список найкращих пригодницьких серіалів. Вони вийшли у прокат у період з 2018 по 2021 рік.

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