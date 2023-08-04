Топ-5 найяскравіших фільмів жахів: після перегляду ви не зможете заснути

Приготуйтеся до перегляду темних і моторошних історій, які отримали визнання критиків і налякали глядачів по всьому світу. UAportal склав добірку з п'яти незабутніх фільмів жахів, що вийшли на екрани в період з 2018 по 2021 рік.

"Тихе місце" (2018)

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Жахи, драма, фантастика

Країна: США

Тривалість: 90 хвилин

Рік: 2018

Виробництво: Paramount Pictures

У постапокаліптичному світі, в якому панують смертоносні істоти з надчутливим слухом, сім'я Ебботтів намагається вижити в тиші. Батьки мандрують небезпечним ландшафтом і намагаються захистити своїх дітей від жахів, що підстерігають їх. Кожен звук може означати миттєву смерть, що змушує родину спілкуватися мовою жестів і покладатися на свій розум, щоб перехитрити жахливих істот.

"Спадковість" (2018)

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Жахи, драма, містика

Країна: США

Тривалість: 127 хвилин

Рік : 2018

Виробництво: A24

Члени сім'ї оплакують втрату бабусі та водночас розплутують жахливе родове прокляття, яке переслідує їхнє життя. Тоні Коллетт все більше поглинають темні таємниці, приховані в давні історії. Коли надприродна присутність стає сильнішою, сім'я повинна протистояти своїм найглибшим страхам і розплутати зловісне павутиння, яке їх пов'язує.

"Пастка" (2017)

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Жахи, містика, трилер

Країна: США

Країна виробництва: США

Тривалість: 104 хвилини

Рік: 2017

Виробництво: Universal Pictures

Кріс Вашингтон приїжджає до заможного родинного маєтку своєї подруги на вихідні. Однак те, що починається як незручне знайомство, швидко переростає в жахливе відкриття. Головний герой усвідомлює, що щось зловісне ховається під, здавалося б, привітним фасадом сім'ї його подруги.

"Сонцестояння" (2019)

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Жахи, драма, містика

Країна: США

Тривалість: 148 хвилин

Рік: 2019

Виробництво: A24

Глядачі мають змогу вирушити в неймовірну й тривожну подорож до відокремленої шведської комуни, в якій святкують Івана Купала. Засмучена молода жінка долучається до поїздки свого хлопця та його друзів у літній подорожі до комуни, в якій вони зіштовхуються зі стародавніми ритуалами та тривожними звичаями, що швидко перетворюють їхню ідилічну відпустку на жах. Коли межі між реальністю та галюцинаціями розмиваються, головний герой заплутується у павутинні психологічного терору.

"Воно" (2017)

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Жахи, драма, фентезі

Країна: США

Тривалість: 135 хвилин

Рік: 2017

Виробництво: New Line Cinema

Група молодих вигнанців, відомих як "Клуб невдах", зіштовхується зі своїми найгіршими страхами та протистоять давньому злу, що причаїлося в маленькому містечку Деррі в штаті Мен. У фільмі відтворює дві часові лінії, фіксуючи дитячі травми героїв та їхнє доросле життя, коли зловмисна сутність з'являється знову.

Раніше, UaPortal порекомендував топ-5 фільмів про зомбі-апокаліпсис.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!