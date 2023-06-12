Топ-5 захоплюючих трилерів залишать незабутні враження після перегляду надовго

Фільми-трилери мають унікальну здатність захоплювати глядачів своєю напруженою розповіддю та моментами, від яких завмирає серце. UAportal приготував добірку трилерів 2018 року, де напруга та інтрига переплітаються.

Тихе місце

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 90 хвилин

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: Джон Красінскі

Фільм "Тихе місце" режисера Джона Красінскі переносить глядачів у постапокаліптичний світ, де тиша – ключ до виживання. Сім'я Ебботтов на чолі з Лі та Евелін має жити у повній тиші, щоб уникнути таємничих істот, які полюють за допомогою звуку. Разом зі своєю глухою дочкою Ріган та сином Маркусом сім'я стикається з безперервними труднощами, відчайдушно намагаючись захистити себе та зберегти надію у світі, повному небезпек.

Лоігвище монстра

Рейтинг IMDB: 6.4/10

Жанр: Трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 110 хвилин

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: Дін Девлін

Режисер Дін Девлін розповідає про Шона Фалько, молодого паркувальника з мерзенним секретом. Коли Шон натикається на докази, що свідчать про жахливий злочин, скоєний Кейлом Еренрейхом, багатою і небезпечною людиною, він виявляється втягнутим у смертельно небезпечну гру в кішки-мишки. У міру того, як Шон наввипередки з часом намагається врятувати потенційних жертв і викрити темні таємниці Кейла, напруга наростає, що призводить до захоплюючої кульмінації.

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Червоний горобець

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 140 хвилин

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: Пітер Чернін

Фільм "Червоний горобець" режисера Френсіса Лоуренса занурює у тіньовий світ шпигунства та спокуси. Домініка Єгорова, балерина, що стала шпигуном, змушена стати "Горобцем" – висококваліфікованим оперативником, який вміє маніпулювати та вести психологічну війну. Отримавши завдання розкрити особистість "крота" у російській розвідці, Домініка виявляється втягнутою в підступну павутину подвійних зрад та смертельних спілок.

Пошук

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 102 хвилини

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: Тимур Бекмамбетов

Фільм "Пошук" режисера Анеша Чаганті переносить жанр трилера в цифрову сферу, пропонуючи унікальну та захоплюючу розповідь. Девід Кім – батько, який зневірився, який шукає свою зниклу дочку Марго за допомогою детектива Розмарі Вік.

У міру того, як Девід вивчає сліди Марго в інтернеті і розкриває приховані таємниці, дія фільму розгортається виключно через екрани комп'ютерів, вебкамери та смартфони. З кожним викриттям та поворотом напруга наростає, що призводить до захоплюючої кульмінації, яка кидає виклик уявленням про правду та ідентичність.

Дівчина, яка застрягла в павутинні

Рейтинг IMDB: 6.1/10

Жанр: Трилер

Країна виробництва: США, Німеччина, Швеція, Канада, Велика Британія

Тривалість: 117 хвилин

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: Елізабет Кантільйон

Заснований на бестселері "Міленіум" Стіга Ларссона, фільм "Дівчина, яка застрягла в павутині" знято режисером Феді Альваресом і розповідає про стійку хакершу Лісбет Саландер, яка розпочинає виконання небезпечного завдання. Лісбет виявляється втягнутою в павутиння шпигунства, кіберзлочинності та корупції, коли їй доручають знайти небезпечну комп'ютерну програму під назвою Firefall. Об'єднавшись із журналістом Мікаелем Блумквістом, Лісбет стикається зі своїм минулим і бореться з безжальною організацією, яка не зупиниться ні перед чим, щоб оволодіти потужним програмним забезпеченням.

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