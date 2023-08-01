Топ-5 чудових фільмів та мультфільмів для незабутнього кіновечора з коханою людиною

Фільми здатні переносити нас в магічні світи, викликати емоції та дарувати незабутні враження. UAportal підготував п'ять неймовірних кіношедеврів 2018 – 2021 року, які ідеально підійдуть для перегляду з близькими людьми.

"Маленькі жінки" (2019)

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Драма, романтика

Країна: США

Тривалість: 135 хв

Рік : 2019

Виробництво: Columbia Pictures

Ця екранізація улюбленого роману Луїзи Мей Олкотт чудово передає незалежності та прагнення до здійснення мрій. Фільм розповідає про життя чотирьох сестер Марч – Джо, Меґ, Емі та Бет, які долають виклики жіночого буття в часи Громадянської війни. Кінострічка досліджує теми кохання, амбіцій та важливості залишатися вірним собі.

"Ненависть, яку ви породжуєте" (2018)

Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр: Драма, кримінал

Країна: США

Тривалість: 133 хв

Рік : 2018

Виробництво: Fox 2000 Pictures

Старр Картер стає свідком смертельного поранення її друга дитинства Халіла, яке скоїв офіцер поліції. Розбираючись у складнощах расової ідентичності, дівчина розривається між своїм переважно чорношкірим районом і переважно білою підготовчою школою, яку вона відвідує. Цей фільм досліджує проблеми системного расизму, активізму й несправедливості.

"Диво-жінка" (2017)

Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр: Бойовик, пригоди, фентезі

Країна: США

Тривалість: 141 хвилина

Рік : 2017

Виробництво: DC Films

Діана Принц відкриває свої справжні сили легендарної амазонської воїтельки. Вихована на прихованому острові Феміди, дівчина вирушає у зовнішній світ під час Першої світової війни, щоб виконати своє призначення – відновити справедливість. Цей фільм поєднує захопливі екшн-сцени з глибоким дослідженням жіночої емансипації, співчуття та сили людського духу.

"Освіта" (2019)

Рейтинг IMDB: 7.2/10

Жанр: Комедія

Країна: США

Тривалість: 102 хв

Рік : 2019

Виробництво: Annapurna Pictures

Найкращі подруги Емі та Моллі вирушають у веселу та незабутню ніч пригод перед випускним вечором у старшій школі. Ця комедія про дорослішання, що оспівує жіночу дружбу, інтелект і прийняття себе справжньої.

"Коко" (2017)

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: Анімація, пригодницький, сімейний

Країна: США

Тривалість: 105 хв

Рік : 2017

Виробництво: Pixar Animation Studios

Глядачі матимуть змогу поринути в яскравий і чарівний світ мексиканської культури, в якому музикант-початківець Мігель вирушає у чарівну подорож до Країни Мертвих, щоб розкрити давно втрачені таємниці своєї родини. Цей анімаційний шедевр оспівує силу музики, важливість сім'ї та міцний зв'язок між поколіннями.

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