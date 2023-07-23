Топ-6 фільмів з Марго Роббі: від "Барбі" до "Одного разу в Голлівуді", де розкриті талант та неймовірна харизма актриси

Марго Роббі – одна з найвідоміших австралійських актрис, що заполонила серця глядачів по всього світу. UAportal підготував добірку з шести найкращих фільмів за участю зірки, що демонструють її багатогранність, талант та неймовірну харизму.

"Барбі"

Рейтинг IMDb: 8.0

Жанр: Романтична комедія, пригоди

Країна: США

Тривалість: 114 хв

Рік: 2023

Головний продюсер: Марго Роббі, Том Екерлі

Марго Роббі перевтілюється в Барбі – найпопулярнішу з усіх ляльок у Барбіленді. Однак у неї розпочалася екзистенційна криза. Тож головна героїня, разом зі своїм бойфрендом, вирішають у світ людей, щоб зрозуміти себе та відкрити своє справжнє призначення.

"Я, Тоня"

Рейтинг IMDb: 7.5

Жанр: Біографія, драма, спорт

Країна: США

Тривалість: 120 хв

Рік: 2017

Головний продюсер: Марго Роббі, Стівен Роджерс

Сюжет розгортається навколо історії успіху фігуристки Тоні Гардінг, а також сумнозвісного інциденту за участю її суперниці Ненсі Керріган. Роббі бездоганно передає складність характеру головної героїні, при цьому демонструючи переконливу гру, що принесла їй схвальні відгуки критиків.

"Вовк з Уолл-стріт"

Рейтинг IMDb: 8.2

Жанр: Біографія, кримінал, драма

Країна: США

Тривалість: 180 хв

Рік: 2013

Головний продюсер: Мартін Скорсезе, Леонардо Ді Капріо

Марго перевтілюється в Наомі Лапальї, спокусливу та амбітну другу дружину Джордана Белфорта, якого виконав Леонардо Ді Капріо. Фільм якнайкраще демонструє спектр харизми та емоцій Роббі.

"Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)"

Рейтинг IMDb: 6.1

Жанр: Бойовик, пригоди, комедія

Країна: США

Тривалість: 109 хв

Рік: 2020

Головний продюсер: Марго Роббі, Сью Кролл

Харлі Квінн – ексцентрична та непередбачувана антигероїня. Вона, разом з ще трьома супергероїнями, об'єднується, щоб врятувати життя маленької дівчинки.

"Одного разу в Голлівуді"

Рейтинг IMDb: 7.6

Жанр: Комедія, драма

Країна: США

Тривалість: 161 хв

Рік: 2019

Головний продюсер: Квентін Тарантіно, Девід Гейман

Роббі виконує роль Шерон Тейт, реальної актриси й жертви вбивства сектою Менсона. Марго випромінює грацію та чарівність, а фільм при цьому якнайкраще передає дух золотої ери Голлівуду.

"Загін самогубців"

Рейтинг IMDb: 6.0

Жанр: Бойовик, пригоди, фентезі

Країна: США

Тривалість: 123 хв

Рік: 2016

Головний продюсер: Чарльз Ровен, Річард Сакл

Сюжет розгортається навколо Харлі Квінн, яка перебуває в команді відомих лиходіїв, щоб відправитися в небезпечну місію. Роббі додає своїй непередбачуваній й легковажній героїні глибини та складності образу.

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