Топ-6 фільмів з Марго Роббі: від "Барбі" до "Одного разу в Голлівуді", де розкриті талант та неймовірна харизма актриси
Марго Роббі – одна з найвідоміших австралійських актрис, що заполонила серця глядачів по всього світу. UAportal підготував добірку з шести найкращих фільмів за участю зірки, що демонструють її багатогранність, талант та неймовірну харизму.
"Барбі"
Рейтинг IMDb: 8.0
Жанр: Романтична комедія, пригоди
Країна: США
Тривалість: 114 хв
Рік: 2023
Головний продюсер: Марго Роббі, Том Екерлі
Марго Роббі перевтілюється в Барбі – найпопулярнішу з усіх ляльок у Барбіленді. Однак у неї розпочалася екзистенційна криза. Тож головна героїня, разом зі своїм бойфрендом, вирішають у світ людей, щоб зрозуміти себе та відкрити своє справжнє призначення.
"Я, Тоня"
Рейтинг IMDb: 7.5
Жанр: Біографія, драма, спорт
Країна: США
Тривалість: 120 хв
Рік: 2017
Головний продюсер: Марго Роббі, Стівен Роджерс
Сюжет розгортається навколо історії успіху фігуристки Тоні Гардінг, а також сумнозвісного інциденту за участю її суперниці Ненсі Керріган. Роббі бездоганно передає складність характеру головної героїні, при цьому демонструючи переконливу гру, що принесла їй схвальні відгуки критиків.
"Вовк з Уолл-стріт"
Рейтинг IMDb: 8.2
Жанр: Біографія, кримінал, драма
Країна: США
Тривалість: 180 хв
Рік: 2013
Головний продюсер: Мартін Скорсезе, Леонардо Ді Капріо
Марго перевтілюється в Наомі Лапальї, спокусливу та амбітну другу дружину Джордана Белфорта, якого виконав Леонардо Ді Капріо. Фільм якнайкраще демонструє спектр харизми та емоцій Роббі.
"Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)"
Рейтинг IMDb: 6.1
Жанр: Бойовик, пригоди, комедія
Країна: США
Тривалість: 109 хв
Рік: 2020
Головний продюсер: Марго Роббі, Сью Кролл
Харлі Квінн – ексцентрична та непередбачувана антигероїня. Вона, разом з ще трьома супергероїнями, об'єднується, щоб врятувати життя маленької дівчинки.
"Одного разу в Голлівуді"
Рейтинг IMDb: 7.6
Жанр: Комедія, драма
Країна: США
Тривалість: 161 хв
Рік: 2019
Головний продюсер: Квентін Тарантіно, Девід Гейман
Роббі виконує роль Шерон Тейт, реальної актриси й жертви вбивства сектою Менсона. Марго випромінює грацію та чарівність, а фільм при цьому якнайкраще передає дух золотої ери Голлівуду.
"Загін самогубців"
Рейтинг IMDb: 6.0
Жанр: Бойовик, пригоди, фентезі
Країна: США
Тривалість: 123 хв
Рік: 2016
Головний продюсер: Чарльз Ровен, Річард Сакл
Сюжет розгортається навколо Харлі Квінн, яка перебуває в команді відомих лиходіїв, щоб відправитися в небезпечну місію. Роббі додає своїй непередбачуваній й легковажній героїні глибини та складності образу.
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