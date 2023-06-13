Трагічні наслідки деменції: зірки, які постраждали від хвороби

Деменція – сукупність симптомів, що виникають внаслідок пошкодження мозку, спричиненого різними захворюваннями, включаючи хворобу Альцгеймера – може глибоко змінити життя людини. Вона включає цілу низку проблем, таких як втрата короткочасної пам'яті, різкі перепади настрою, труднощі з орієнтацією в просторі та проблеми з адаптацією до змін.

Дивно, але ніхто не застрахований від цього захворювання. Дізнайтеся про сумну долю таких відомих особистостей, як Брюс Вілліс, Робін Вільямс та інших, які зіткнулися з цим грізним ворогом.

Рита Хейворт

Рита Хейворт, знаменита американська актриса та танцівниця, за свою кар'єру знялася у вражаючому 61 фільмі. Однак у 1972 році вона була змушена розпрощатися зі світом розваг через хворобу Альцгеймера.

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На жаль, це виснажливе захворювання зрештою забрало її життя у віці 68 років у 1987 році. У той час поінформованість про цей тип порушення мозкової діяльності була обмеженою, що зробило його предметом інтриги як ЗМІ, так громадськості.

Брюс Уілліс

Навесні 2022 року Брюсу Віллісу, видатному американському кіноактору, було поставлено страшний діагноз – афазія – порушення мови внаслідок локальних уражень мозку. Ця гнітюча звістка передчасно поклала край його блискучій кар'єрі в кіно.

Зараз Віллісу 68 років, і він має звикнути до незворотності свого стану, оскільки нині немає ліків від афазії. На жаль, хвороба швидко прогресує, створюючи численні проблеми талановитого актора.

Робін Вільямс

Робін Вільямс, винятково талановитий американський актор та комік, став ще однією жертвою жорстокої хватки деменції. Вражений хворобою деменції тіла Леві, останніми роками свого життя Вільямс боровся із втратою пам'яті, зниженням когнітивних здібностей та порушеннями рухової координації.

Повсякденні завдання ставали все складнішими, руйнуючи той живий дух, який так приваблював до нього глядачів у всьому світі. Трагічно, але 11 серпня 2014 року Вільямс піддався своїм внутрішнім демонам, не витримавши руйнівного впливу хвороби, і наклав на себе руки.

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Рональд Рейган

До початку своєї блискучої політичної кар'єри Рональд Рейган, шановний американський політик і 40 президент США, підкоряв глядачів як спортивний коментатор і актор. Однак під час свого другого президентського терміну Рейган почав показувати ранні ознаки хвороби Альцгеймера. Світ на власні очі переконався у цьому під час президентських дебатів у 1984 році, коли він різко перервав свою промову, на мить забувши про задумані слова.

У 1994 році Рейган публічно оголосив про свій діагноз, після чого почалося поступове погіршення його пам'яті, когнітивних здібностей та мови. Стан колишнього президента погіршився настільки, що він перестав впізнавати оточуючих, включаючи свою кохану дружину Ненсі. Рональд Рейган помер у віці 93 років, залишивши після себе спадщину, затьмарену хворобою Альцгеймера.

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