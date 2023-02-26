Три лайфхаки для пристроїв та програмного забезпечення, які економлять час

UAportal зібрав лайфхаки, пов'язані з пристроями та програмним забезпеченням. Вони дозволять покращити продуктивність та заощадити час.

Перший лайфхак пов'язаний з використанням кількох вікон одночасно на комп'ютері або пристрої за допомогою функції роздільного перегляду, яка доступна в більшості сучасних операційних систем. Ця функція дозволяє користувачам легко керувати двома програмами пліч-о-пліч без необхідності відкривати кілька вікон одночасно.

Це дозволяє користувачам працювати в режимі багатозадачності ефективніше, заощаджуючи при цьому час та енергію. Крім того, це усуває непотрібне безладдя, оскільки всі програми можна організувати в одному вікні, а не в декількох вікнах, розкиданих по екрану робочого столу.

Другий лайфхак полягає у створенні ярликів на клавіатурі для легкого доступу до часто використовуваних програм, таких як веб-браузери та текстові редактори. Призначення певних клавіш для швидкого запуску цих програм позбавляє користувача необхідності переглядати меню або шукати теки кожного разу, коли йому потрібен доступ до цих програм.

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Крім того, це також допомагає користувачам краще освоїти свої пристрої, оскільки вони дізнаються, як кожна клавіша виконує своє завдання при натисканні, тим самим значно підвищуючи загальний рівень продуктивності з часом.

Зрештою, останній лайфхак присвячений використанню хмарних сервісів зберігання даних, таких як Google Drive або Dropbox, які дозволяють користувачам безпечно зберігати всі свої дані в Інтернеті, забезпечуючи доступ до них із будь-якого місця. Це забезпечує більшу гнучкість, оскільки користувачам більше не потрібно турбуватися про перенесення файлів між різними комп'ютерами вручну, а досить просто увійти у свої хмарні облікові записи, де б вони не знаходилися.

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