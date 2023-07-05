Три прості правила догляду за ротовою порожниною в домашніх умовах: ваші зуби будуть сяяти

Стоматологічні клініки пропонують різноманітні процедури для збереження здорових та красивих зубів. Зокрема, відбілювання та професійне чищення. Одначе все-таки індивідуальна гігієна відіграє в цьому ключову роль. UAportal підготував практичні поради щодо догляду за ротовою порожниною, які допоможуть вам заощадити час, гроші та сили на підтримку здорової та блискучої усмішки.

Техніка чищення зубів

Спочатку вам слід вибрати зубну щітку з м'якою щетиною, а також ферментну зубну пасту. Тримайте щітку під кутом 45 градусів до ясен і робіть м'які кругові рухи. Не забувайте чистити всі зуби, включаючи зовнішню, внутрішню та жувальну поверхні. Намагайтеся їх чистити щонайменше дві хвилини двічі на день. Ця техніка видаляє зубний наліт, запобігає карієсу, іншим захворюванням ясен і неприємному запаху з рота.

Ранковий режим:

Починайте свій день із ретельного чищення зубів, використовуючи рекомендовану техніку. Приділяйте увагу важкодоступним місцям, наприклад заднім кутнім зубам.

Після їжі:

Якщо маєте можливість, чистьте зуби після їжі або перекусу, щоб видалити частинки їжі та запобігти росту бактерій.

Нічний ритуал:

Перед сном візьміть за правило чистити зуби за допомогою правильної техніки. Це допоможе видалити зубний наліт, що накопичився за день.

Використання зубної нитки

Хоч чистити зуби необхідно, не менш важливо включити у свій догляд за ротовою порожниною зубну нитку. Вона проникає в ті місця, куди щітка дістатися не може. Наприклад, між зубами та вздовж лінії ясен.

Візьміть приблизно 18 см зубної нитки й намотайте її на середні пальці, залишивши між ними невеликий відрізок. Акуратно проведіть нитку між зубами, слідуючи їх вигину. Рухайте нею вгору та вниз, щоб видалити наліт та залишки їжі.

Щоденне чищення зубною ниткою:

Це може бути період перед чищенням зубів уранці або перед сном. Послідовність – це ключ до підтримки здорових ясен та профілактики карієсу.

Техніка має значення:

Переконайтеся, що ви проводите зубною ниткою з обох боків кожного зуба. Будьте обережні, щоб не травмувати ясна, але досить ретельні, щоб видалити всі залишки їжі, що застрягли.

Чищення язика

На язику накопичуються бактерії, які можуть сприяти появі неприємного запаху з рота та впливати на загальний стан ротової порожнини, тому дуже важливо не забувати про нього. Щоб ефективно очистити язик, використовуйте скребок для язика або м'яку щетину зубної щітки. Акуратно почистьте його поверхню, видаляючи залишки їжі та бактерії.

Щоденний режим:

Додайте цю процедуру у свій щоденний догляд за ротовою порожниною, щоб зберегти свіже дихання та гігієну. Ви можете це робити після чищення зубів.

Водний баланс та здоров'я порожнини рота:

Не забувайте пити протягом дня, тому що це сприяє виробленню слини, яка природним чином очищає ротову порожнину та запобігає зростанню бактерій.

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