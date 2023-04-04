Три знаки зодіаку переживуть зміни у коханні цього тижня

UAportal підготував гороскоп про любовні стосунки трьох знаків зодіаку на тижні 3 по 9 квітня. Вони будуть особливо схильні до впливу планетарних переміщень, які можуть принести позитивні зміни в романтичне життя.

Водолій

Водолії відомі своєю незалежною натурою та сильним почуттям власної гідності. Оскільки Сонце цього тижня знаходиться у Водолії, люди, які народилися під цим знаком, можуть відчути себе впевненіше, ніж зазвичай, коли йдеться про справи серцеві. Вони також можуть знову відчути себе поціновувачами творчих занять, що допоможе їм краще виражати себе у стосунках або легко залучати нових партнерів.

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Стрілець

Люди, що народилися під знаком Стрільця, мають природну схильність до пригод та досліджень, а також глибоке розуміння людських емоцій та мотивів. Оскільки Меркурій зараз перебуває у знаку Стрільця, ці риси, мабуть, ще більше посиляться у період. Представники цього знака можуть виявити, що вони більш відкриті до потенційних партнерів або готові йти на ризик, коли йдеться про відверте вираження своїх почуттів.

Близнюки

Близнюки часто відрізняються своєю здатністю до адаптації та дотепністю. Вони здатні думати на ходу та швидко знаходити рішення, коли стикаються зі складними ситуаціями чи рішеннями, пов'язаними з любовним життям. Марс зараз знаходиться у Близнюках, тому народжені під цим знаком можуть відчути себе особливо сильними у цей час. Їх можуть надихнути раптові інтуїтивні здібності, які змусять їх зробити сміливі кроки, що може спричинити міцні зв'язки з оточуючими.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, і другий, від Терезів до Риб, показують своє кохання.

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