Вчені довели, що сон допомагає схуднути – результати дослідження

Американські вчені довели, що люди, які сплять на годину довше за інших краще себе почувають та швидше втрачають вагу. Вчені з Чиказького університету та Університету Вісконсину в Медісоні визначили, як тривалість сну впливає на масу тіла та енергетичний баланс. У експерименті брали участь 80 осіб із зайвою вагою віком від 20 до 40 років, які сплять менше 6,5 годин на добу.

Про це повідомляє журнал JAMA Internal Medicine.

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Через 2 тижні експерименту учасників розділили на дві групи. Перші повинні були спати до 8,5 годин на добу, а у розпорядку других нічого не змінювалось. Як перша, так і друга група жили вдома та не збільшували рівень своєї активності.

Згодом учасники,сон яких був довший, помітили, що їм менше хочеться їсти. Вони втратити по півкілограма та відчували себе більш щасливими, у той час, як учасники другої групи набрали по 400 грамів. Звичайно, якщо ви хочете схуднути за допомогою сну – не слід забувати про здорове харчування та спорт.

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