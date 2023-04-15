Ученые доказали, что сон помогает похудеть – результаты исследования

Американские ученые доказали, что люди, которые спят на час дольше других, лучше себя чувствуют и быстрее теряют вес. Ученые из Чикагского университета и Висконсинского университета в Мэдисоне определили, как продолжительность сна влияет на массу тела и энергетический баланс. В эксперименте принимали участие 80 человек с лишним весом в возрасте от 20 до 40 лет, которые спят менее 6,5 часов в сутки.

Об этом сообщает журнал Jama Internal Medicine.

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Через 2 недели эксперимента участников разделили на две группы. Первые должны были спать до 8,5 часов в сутки, а в распорядке вторых ничего не менялось. Как первая, так и вторая группа жили дома и не увеличивали свою активность.

Впоследствии участники, сон которых был длиннее, заметили, что им меньше хочется есть. Они потеряли по полкилограмма и чувствовали себя счастливее, в то время как участники второй группы набрали по 400 граммов. Конечно, если вы хотите похудеть с помощью сна – не следует забывать о здоровом питании и спорте.

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