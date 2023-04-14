Оцет та сода: як швидко прочистити кухонну мийку

Кухонна мийка часто забивається через потрапляння до неї залишків їжі під час миття посуду.

Внаслідок цього вода погано стікає. В такому випадку може допомогти Кріт та безліч інших магазинних засобів. Але вони не завжди є вдома, тому пропонуємо скористатись народним методом очистки стоку мийки за допомогою оцту та соди.

Отже, для прочистки вам знадобиться:

– оцтова кислота – 100 мл, або оцет – 250 мл

– харчова сода – 100 г

Надягніть гумові рукавички та одноразову маску. Засипте соду у стік мийки так, щоб вона заповнила внутрішню частину водостоку та сифону.

Дуже повільно залийте в стік оцтову кислоту. Враховуйте що при взаємодії цих двох компонентів утвориться велика кількість піни.

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Залиште суміш діяти 5 хвилин, потім промийте водостік водою з-під крана.

Процедуру можна повторювати кілька разів.

Якщо піна заповнює мийку та не потрапляє в сифон і труби – необхідне прочищення професійними, більш потужними засобами.

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